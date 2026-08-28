Tânărul s-a împărțit între studii și muncă

Povestea sa, relatată de cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, a devenit rapid virală după ce tânărul a decis să sărbătorească obținerea diplomei alături de camionul de gunoi cu care a reușit cu câștige bani.

Pe durata facultății, José a lucrat în departamentul local de salubrizare, împărțindu-și timpul între cursuri și munca de colectare a deșeurilor. Ziua sa începea la ora șase dimineața, a povestit tânărul care, indiferent de ploaie, vânt sau arșiță, parcurgea rutele zilnice până târziu în noapte. Acest loc de muncă i-a permis să-și acopere cheltuielile de studiu, scrie publicația menționată.

Timp de patru ani, José s-a dedicat atât facultății, cât și muncii solicitante, iar eforturile sale au dat roade. Momentul obținerii diplomei l-a sărbătorit într-un mod inedit: în loc să meargă acasă după ceremonia de absolvire, și-a luat toga și diploma și a mers direct la locul de muncă.

La sosirea sa, José a fost întâmpinat de colegii de muncă, familia și iubita sa. Toți au fost martorii unui moment plin de emoție, în care tânărul absolvent a pozat cu diploma sa lângă camionul de gunoi care i-a fost alături pe parcursul acestei călătorii dificile.

„Acesta este un moment foarte special care nu trebuie să treacă neobservat”

„O diplomă este rezultatul efortului, perseverenței și disciplinei investite în obiectivul de a termina facultatea. Fără îndoială, acesta este un moment foarte special care nu trebuie să treacă neobservat”, a transmis Hernández Chávez.

Postarea sa a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii de felicitare, utilizatorii rețelelor sociale lăudând determinarea și ambiția tânărului.

„În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu. Mă simt foarte mândru și fericit pentru această realizare, mai ales datorită părinților mei, surorilor mele, iubitei și prietenilor care au făcut parte din acest succes”, a adăugat el.

Colegii lui José din serviciul de salubritate au fost alături de el în această zi specială, împărtășind bucuria absolvirii.

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