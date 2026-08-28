În 2026, stilul liceenilor este definit de estetica streetwear, influențele vintage din anii ’90 și începutul anilor 2000, dar și de un minimalism relaxat. Echipa Libertatea a parcurs ofertele celor mai populare magazine din malluri – Buzz, H&M, Zara și Intersport – pentru a selecta cinci combinații ideale de încălțăminte și haine care să garanteze un look remarcat și adecvat mediului școlar.

1. Silueta retro-skate: Nike Dunk Low sau Adidas Campus 00s cu blugi baggy din Zara

Modelul de adidași Adidas Campus 00s, alături de clasicul Nike Dunk Low, rămâne în fruntea preferințelor din magazinele specializate precum Buzz. Acești pantofi sport se remarcă prin limba voluminoasă, șireturile late și talpa din cauciuc rezistent, amintind de cultura skaterilor din urmă cu două decenii.

Pentru a completa această pereche de adidași, liceenii aleg din magazinele Zara blugi din denim rigid cu croială baggy sau relaxed fit, care cad lejer peste încălțăminte. În partea de sus, o cămașă simplă din bumbac purtată descheiată peste un tricou alb cu guler la baza gâtului asigură un echilibru perfect între nota relaxată și respectul pentru prima zi de cursuri.

2. Stilul terasă și terrace-culture: Adidas Gazelle sau Spezial cu pantaloni cargo din H&M

O altă tendință dominantă în vestiarul adolescenților este reprezentată de pantofii sport din piele întoarsă cu profil jos, precum Adidas Gazelle sau Handy Spezial, disponibili în nuanțe aprinse de verde, vișiniu sau albastru marin în oferta Intersport și Buzz.

Această încălțăminte subțire se potrivește excelent cu o pereche de pantaloni cargo din bumbac de la H&M, dotați cu buzunare laterale utilitare. În zona superioară, un hanorac subțire fără fermoar sau un pulover din bumbac cu guler polo completează o ținută practică, versatilă și foarte apreciată în mediul liceal.

3. Estetica utilitară și alergarea urbană: New Balance 1906R sau 530 cu tricotaje fine din Zara

Modelul de adidași New Balance – în special seriile 530 și 1906R – continuă să domine topurile de vânzări datorită confortului excepțional oferit de tălpile cu tehnologie de amortizare. Designul lor tehnic, inspirat din pantofii de alergare ai anilor 2000, este purtat intens atât de fete, cât și de băieți.

Pentru a contrabalansa aspectul sportiv al adidașilor cumpărați din Intersport sau Buzz, liceenii integrează piese mai elegante din colecția Zara. O fustă plisată de lungime medie sau o pereche de pantaloni rijați din stofă lejeră, alături de un cardigan scurt din tricot fin, creează un contrast modern care se încadrează perfect în codul vestimentar școlar.

4. Clasicul monocrom de nedemodat: Air Force 1 ’07 cu jachete varsity din H&M

Nicio listă dedicată stilului urban nu poate omite celebra pereche Nike Air Force 1 ’07 într-o nuanță complet albă. Disponibili în rețeaua Buzz, acești adidași din piele rezistentă reprezintă o pânză albă pentru orice fel de outfit școlar, fiind ușor de întreținut pe tot parcursul toamnei.

Combinația preferată de liceeni pentru prima zi de școală include o jachetă de inspirație colegială (varsity jacket) cumpărată din H&M, purtată peste un tricou simplu și o pereche de blugi drepți neagri sau albastru închis. Este o alegere clasică, fără riscuri, care arată impecabil în fotografiile de început de an.

5. Lookul sport-premium: Jordan 1 Mid sau Low cu pantaloni de trening structurați din Intersport

Pentru elevii care pun pe primul loc libertatea de mișcare și pasiunea pentru baschet, o pereche de Jordan 1 Mid sau Low achiziționată din magazinele Buzz reprezintă piesa centrală a outfitului. Culorile contrastante ale căptușelii din piele atrag imediat atenția și oferă o notă puternică întregii ținute.

Pentru a evita un aspect prea neglijent în prima zi de școală, liceenii asortează acești adidași cu pantaloni de trening din bumbac dens și structurat din gama Intersport, care mențin o linie dreaptă pe picior. Un hanorac simplu, fără imprimeuri stridente, într-o culoare neutră precum gri meul sau crem, încheie un look curat și modern.

Cum să faci alegeri deștepte la cumpărăturile din mall

Atunci când mergi la cumpărături împreună cu adolescentul tău înainte de debutul anului școlar, stabilirea unui buget clar pentru fiecare piesă este esențială. Investiția principală merită direcționată către o pereche de adidași din piele naturală sau materiale sintetice de calitate superioară din magazine specializate precum Buzz sau Intersport, deoarece această încălțăminte va fi purtată aproape zilnic.

În schimb, piesele vestimentare de completare – precum tricourile, hanoracele sau pantalonii de schimb – pot fi achiziționate la prețuri mult mai accesibile din magazinele de modă rapidă H&M și Zara, permițând crearea mai multor combinații stilistice fără a depăși bugetul alocat familiei.

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