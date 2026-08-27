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Cele două modificări majore stabilite de Ministerul Sănătății

Proiectul de ordin modifică normele privind aprovizionarea prin procedura de nevoi speciale, reducând birocrația și devansând comanda noilor loturi. „Așa cum am anunțat ieri, am demarat procesul pentru simplificarea normelor pentru aprovizionarea cu medicamente prin procedura de nevoi speciale. Am eficientizat circuitul administrativ și am eliminat etapele intermediare și pașii inutili din proceduri astfel încât să intervenim din timp, înainte ca stocurile să se epuizeze”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Potrivit Referatului de Aprobare al proiectului, autoritățile au identificat cazuri în care anumite medicamente au intrat în discontinuitate permanentă și nu au mai putut fi asigurate prin canalele obișnuite de distribuție, dar și „ineficiențe ale circuitului administrativ generate de etapele intermediare parcurse până la stabilirea necesarului estimat de medicamente pentru nevoi speciale”.

1. Comanda pentru un nou lot se face din timp la 30% stoc rămas

  • Până acum: Procedura pentru eliberarea unei noi autorizații se putea demara abia după ce se vindea 90% din cantitatea autorizată anterior (când mai rămâneau doar 10% din medicamente). Din cauza timpului lung necesar actelor și transportului, stocurile se epuizau complet.
  • Ce se schimbă: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) va putea elibera o nouă autorizație de îndată ce s-a vândut 70% din cantitatea autorizată anterior (când mai există un stoc de siguranță de 30%). Acest lucru permite declanșarea din timp a procedurii pentru un nou furnizor, evitând întreruperea tratamentului pacienților.
  • Monitorizare permanentă: Se instituie obligația legală explicită a ANMDMR de a monitoriza continuu stocurile medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale.

2. Hârtiile nu mai trec prin birouri intermediare

  • Eliminarea etapelor inutile: Până în prezent, solicitările parcurgeau etape administrative intermediare redundante. Prin noul ordin, ANMDMR va solicita direct comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sau Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmiterea necesarului estimat.
  • Termen strâns: Comisiile de specialitate sau CNAS vor comunica necesarul estimat direct către ANMDMR în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare, prin referat de justificare medicală.

Ce înseamnă acest proiect de ordin pentru pacienți?

Măsurile propuse reduc considerabil timpul necesar identificării și autorizării medicamentelor pentru nevoi speciale și clarifică responsabilitățile instituțiilor implicate, având ca efect direct menținerea continuității tratamentelor pentru pacienții din România.

Ministrul Sănătății a cerut audit de urgență la ANMDMR și spitale, în timp ce pacienții caută cu disperare citostatice.

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