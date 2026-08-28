Cei mai mulți oameni interpretează greșit procentul de șanse de ploaie

Pentru cei mai mulți dintre noi, să verificăm aplicațiile meteo de pe telefon înainte să ieșim din casă a devenit un reflex. Cu toate acestea, unul dintre cele mai utilizate date din prognoză este, de asemenea, cel mai frecvent înțeles greșit.

Când ecranul indică o șansă de 70% de ploaie, mulți utilizatori presupun că va ploua pe 70% din suprafața regiunii lor sau că precipitațiile vor dura 70% din timpul zilei. În realitate, ambele ipoteze sunt incorecte.

Procentul indică cu totul și cu totul altceva, iar acest detaliu ar putea fi unul decisiv pentru planurile pe care le facem în ziua respectivă.

Cum funcționează prognoza pe bază de ansamblu

Pentru a clarifica modul în care sunt generate aceste date, meteorologii au explicat, pentru sursa citată mai sus, că cifra procentuală este rezultatul unor calcule matematice complexe, bazate pe simulări multiple.

Grahame Madge, purtător de cuvânt al Met Office (n.r. – serviciul național de meteorologie din Marea Britanie), explică procesul din spatele acestor cifre. Meteorologii colectează date din întreaga lume, transmise de balize oceanice, stații la sol și sateliți. Informațiile sunt introduse în modele de calcul pentru a crea ceea ce se numește o „prognoză de ansamblu”.

„Prognoza de tip ansamblu înseamnă, practic, rularea mai multor simulări meteo cu puncte de plecare ușor diferite. Dacă 70% dintre aceste simulări arată ploi, atunci de aici provine procentul de 70% pentru șansele de ploaie. Unii cred că acest procent se referă la suprafață sau la durata zilei, dar nu este așa”, a explicat specialistul.

Ce arată șansele de ploaie din aplicațiile de pe telefon

Practic, conceptul de prognoză de ansamblu presupune rularea simulărilor meteorologice de mai multe ori, modificând ușor parametrii de pornire.

Dacă modelul este rulat de zece ori, iar în șapte dintre aceste simulări este generată ploaie într-o anumită zonă, aplicația va afișa o șansă de ploaie de 70%. Cifra reflectă, așadar, frecvența cu care modelul matematic a indicat precipitații în condiții similare.

Crystal Egger, fost meteorolog și prezentator meteo, susține aceeași explicație. Astfel, 60% înseamnă o probabilitate de 60% ca o anumită locație exactă să înregistreze precipitații măsurabile în intervalul orar specificat, nu că 60% din zi va fi ploioasă, relatează sursa citată mai sus.

De ce aplicațiile nu arată niciodată 100% șanse de ploaie

Un alt detaliu observat de utilizatori este absența valorii extreme de 100% în multe aplicații meteo, unde scala se oprește, de obicei, la 95%.

Reprezentanții din domeniu precizează că în meteorologie există un grad de incertitudine. Întotdeauna pot apărea factori imprevizibili în atmosferă care să devieze un front de precipitații, motiv pentru care certitudinea de 100% nu este corectă din punct de vedere tehnic.

De asemenea, o șansă ridicată, cum ar fi 80%, poate aduce doar câțiva stropi, în timp ce o șansă scăzută de 20% poate genera o aversă scurtă și intensă dacă o celulă de furtună se dezvoltă direct deasupra unei zone.

Cum trebuie să citești datele meteo ca să nu anulezi planurile pe care le-ai făcut într-o zi

Meteorologii recomandă utilizatorilor să privească dincolo de simplul simbol vizual cu nor și picături de ploaie.

Pe lângă procentul general, aplicațiile moderne oferă defalcări orare și estimări ale cantității de precipitații. O șansă de ploaie ridicată la o anumită oră poate însemna o aversă slabă care nu împiedică activitățile în aer liber. Analiza cantității estimate și a intervalului orar ajută la luarea unor decizii mai bune decât simpla anulare a planurilor la vederea pictogramei de ploaie.

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