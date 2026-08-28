Suma uriașă pe care au câștigat-o se ridică la 4,8 milioane de dolari australieni( peste 2,9 milioane de euro), relatează publicația australiană 7news.com.

Tichetul norocos fusese achiziționat într-o zi obișnuită și a rămas rătăcit printre alte hârtii din casă. Recent, cei doi soți au descoperit că se aflau în posesia singurului bilet câștigător la categoria 1, din cadrul extragerii „Set for Life”, desfășurată pe 1 iulie.

Despre câștigul impresionant au aflat abia după 7 săptămâni, când s-au decis să verifice biletul. Acum, ei vor primi câte 20.000 de dolari australieni – echivalentul a peste 12.000 de euro – în fiecare lună, timp de 20 de ani.

„Sunt complet copleșită în acest moment. Nu-mi vine să cred. Habar n-aveam. Biletul acesta a stat pe biroul meu, acasă, tot timpul”, a declarat câștigătoarea biletului, rămasă anonimă, după ce și-a revendicat premiul. „Îmi tot ziceam: trebuie să verific biletul, până am făcut-o, în cele din urmă, azi”.

Femeia a povestit că joacă la loteria „Set for Life” de doar 6 luni, însă a avut mereu sentimentul că va câștiga „premiul cel mare”.

„Este un vis devenit realitate. Ne gândim să ne pensionăm. Am muncit din greu toată viața, dar nu credeam că vom reuși prea curând”, a spus ea.

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