Alegeri parlamentare în Coreea de Nord

Alegerile pentru Adunarea Populară Supremă (SPA) au loc la scurt timp după o reuniune importantă a partidului de guvernământ din Coreea de Nord, un summit organizat o dată la cinci ani care coordonează eforturile statului în toate domeniile, de la diplomație până la planificarea războiului.

„La ora 18:00 (duminică), votarea s-a încheiat în toate circumscripțiile electorale din țară, iar 99,99% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale au participat la vot”, a declarat comisia electorală centrală într-un raport publicat de agenția de știri Korean Central News (KCNA).

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune din zona Sunchon, la nord de capitală, înainte de a ține un discurs și de a face fotografii cu minerii, a precizat KCNA.

Când se va reuni SPA, atenția se va concentra asupra faptului dacă liderul Kim va fi numit președinte, cea mai înaltă funcție de stat care a fost mult timp rezervată bunicului său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Il Sung.

Kim Jong Un a votat la alegerile parlamentare din 15 martie 2026, într-o clădire administrativă a minei de cărbune. Sursa foto: KCNA.kp

Ce alegeri există în Coreea de Nord

Populația Coreei de Nord este estimată în prezent (martie 2026) la aproximativ 26,6 milioane de locuitori. Autoritățile organizează alegeri, dar acestea funcționează într-un mod radical diferit față de democrațiile reprezentative.

Iată principalele tipuri de alegeri și modul în care se desfășoară:

1. Alegerile pentru Adunarea Populară Supremă (SPA)

Acesta este legislativul național (parlamentul). Alegerile au loc, de regulă, o dată la 5 ani.

Candidatul unic: În fiecare circumscripție există un singur nume pe buletinul de vot, selectat în prealabil de partidul de guvernământ (Frontul Democratic pentru Reunificarea Patriei, condus de Partidul Muncitoresc).

În fiecare circumscripție există pe buletinul de vot, selectat în prealabil de partidul de guvernământ (Frontul Democratic pentru Reunificarea Patriei, condus de Partidul Muncitoresc). Procesul de vot: Votanții primesc un buletin de vot cu numele candidatului. Pentru a vota „pentru”, aceștia depun pur și simplu buletinul în urnă.

Votanții primesc un buletin de vot cu numele candidatului. Pentru a vota „pentru”, aceștia depun pur și simplu buletinul în urnă. Lipsa secretului: Deși oficial votul este secret, pentru a vota „împotrivă”, alegătorul trebuie să meargă la o cabină specială pentru a tăia numele candidatului cu un pix (adesea roșu). Acest act este considerat un gest de trădare, fiind monitorizat de oficiali.

2. Alegerile Locale

O dată la 4 ani, se organizează alegeri pentru consiliile populare de la nivel provincial, municipal și județean.

Recent, regimul a introdus o mică schimbare de imagine, permițând uneori doi candidați în fazele preliminare pentru unele locuri locale, însă alegerea finală rămâne strict controlată.

Participarea la vot este obligatorie pentru toți cetățenii de peste 17 ani. Cei bolnavi sau bătrâni care nu se pot deplasa votează prin intermediul „urnelor mobile” aduse la domiciliu.

