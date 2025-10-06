Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!
În ianuarie 1995, Christa Pike, pe atunci în vârstă de 18 ani, a ucis-o pe colega ei Colleen Slemmer (19 ani) Ele erau incluse într-un program pentru tineri cu probleme comportamentale.
Pike a suspectat-o pe Slemmer că încearcă să-i fure iubitul. Împreună cu iubitul ei și cu o altă prietenă, a atras-o pe Slemmer într-o zonă izolată de pe campusul Universității din Tennessee.
Acolo, victima a fost bătută, tăiată cu un cuțit și torturată timp de o oră. Pike i-a gravat o pentagramă pe piept și i-a zdrobit capul de asfalt până când Slemmer a murit.
„Corpul ei era atât de brutal mutilat încât inițial l-am confundat cu cadavrul unui animal”, a declarat un angajat care a descoperit, ulterior, trupul fără viață.
Pike și iubitul ei dezvoltaseră o obsesie pentru satanism și erau interesați de simboluri precum pentagrama. În cercurile sataniste, steaua în cinci colțuri este considerată un simbol al diavolului.
După crimă, Pike a luat un fragment din craniul victimei ca „suvenir”.
Statul Tennessee a stabilit data execuției Christei Pike pentru 30 septembrie 2026. Ea va deveni astfel prima femeie executată în acest stat din 1819.
Pike a fost condamnată la moarte la vârsta de 20 de ani, fiind cea mai tânără femeie condamnată la pedeapsa capitală în istoria modernă a SUA și a 19-a în istorie.
În prezent, pedeapsa cu moartea este legală în 27 de state americane, dar femeile sunt foarte rar condamnate la această pedeapsă.
În cei aproape 30 de ani petrecuți în închisoare, Pike a încercat să stranguleze o colegă de celulă în 2004 și să evadeze în 2012.
