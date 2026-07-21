Spargeri în serie pe Halkidiki și în apropiere de Salonic

Autoritățile grecești au reținut doi bărbați suspectați de comiterea a opt furturi din autoturisme între 26 iunie și 14 iulie, potrivit «Grčka info». Incidentul s-a concentrat în stațiunile de pe litoralul Halkidiki și în împrejurimile orașului Salonic.

Conform informațiilor oferite de poliție, cei doi ar fi spart șase mașini în Halkidiki, de unde ar fi furat aproximativ 2.000 de euro în numerar și obiecte în valoare totală de peste 11.600 de euro. Alte două spargeri au avut loc în zona Salonicului, de unde suspecții ar fi plecat cu 250 de euro și diverse bunuri personale.

Cei doi au fost acuzați oficial, iar ancheta continuă pentru a se stabili dacă au legături și cu alte furturi similare.

Recomandări pentru turiștii români

Hoții profită de momentele de neatenție, mai ales în zonele aglomerate, precum parcările de lângă plaje.

„Nu lăsați bani, pașapoarte, genți, telefoane mobile sau alte obiecte de valoare în mașinile parcate, nici măcar pentru scurt timp”, avertizează sursa citată.

Spargerile durează doar câteva secunde, arată mărturiile turiștilor și informațiile poliției. Cele mai frecvente metode includ:

spargerea unui geam lateral;

forțarea încuietorii;

deschiderea neforțată a mașinii;

furtul obiectelor din portbagaj în timp ce turiștii fac cumpărături sau sunt pe plajă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cine sunt țintele preferate?

Autoturismele cu numere străine, încărcate cu bagaje, sunt cele mai vizate, în special în prima zi de vacanță sau în ziua plecării.

Pentru a evita situațiile neplăcute, turiștilor li se recomandă să nu lase la vedere:

bani;

portofele;

telefoane;

laptopuri și tablete;

aparate foto sau drone;

pașapoarte și documente;

genți;

chei;

parfumuri;

ochelari de soare.

Chiar și o pereche de ochelari sau o geantă goală poate atrage atenția infractorilor. În plus, deși uneori nu fură nimic valoros, pagubele produse mașinii, precum geamurile sparte sau încuietorile forțate, pot transforma rapid vacanța într-un coșmar, adaugă Blic.

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