Măsura vine în contextul în care lupii, dispăruți timp de 200 de ani, au revenit pe peninsula Iutlanda începând cu 2012. În prezent, în zonă se estimează că trăiesc 49 de exemplare, potrivit publicației britanice The Guardian.

Recomandări oficiale pentru turiști

Municipalitatea Varde, împreună cu Visit Vesterhavet, a distribuit pliante în daneză, engleză și germană, în casele de vacanță, campinguri și birouri turistice din regiune. În acestea, turiștii sunt sfătuiți să păstreze calmul și să rămână nemișcați dacă întâlnesc un lup, să mențină contactul vizual și să fotografieze animalul.

În cazul în care lupul nu se îndepărtează, aceștia sunt îndemnați să facă zgomot – să aplaude, să strige sau să-și agite brațele – fără a-l urmări sau a-i întoarce spatele. Ghidul subliniază importanța „privirii directe” pentru a „arăta dominanță”.

Deși în Danemarca nu au fost raportate atacuri ale lupilor asupra oamenilor, autoritățile subliniază că, în cazul improbabil al unui atac, turiștii ar trebui să opună „rezistență maximă”, folosind pumnii, picioarele sau orice obiect contondent pentru a se apăra. De asemenea, se recomandă ca micuții sub 10 ani să fie însoțiți de un adult în zona Oksbøl, o destinație turistică populară.

Reapariția lupilor: un subiect controversat

Prezența lupilor în Danemarca provoacă dezbateri intense, adesea pe linii politice. Protejați prin legislația Uniunii Europene, lupii au revenit în regiunile daneze după ce ultimul exemplar a fost împușcat în 1813.

În aprilie 2026, două ponei au fost uciși de lupi în doar două săptămâni, generând reacții puternice. Patru parlamentari din Partidul Popular Danez au fost raportați la poliție pentru o postare pe Facebook în care îndemnau populația să „împuște lupii”.

Comportamente neobișnuite ale lupilor tineri

În timpul iernii și primăverii anului 2026, cel puțin doi lupi tineri au fost observați apropiindu-se de oameni și manifestând o frică redusă față de aceștia, în zona Oksbøl, conform profesorului Peter Sunde, expert în ecologie la Universitatea Aarhus.

„Unul dintre acești lupi este încă în viață”, a declarat Sunde pentru The Guardian.

Acesta a explicat că astfel de comportamente apar, de obicei, atunci când lupii tineri sunt expuși în mod repetat oamenilor.

„S-a discutat dacă turiștii, care ar putea să nu fie conștienți nici de prezența lupilor în zonă, nici de recomandările de bază privind întâlnirile cu aceștia, ar fi contribuit la dezvoltarea acestui comportament”, a spus el.

Sunde a accentuat importanța educării atât a localnicilor, cât și a turiștilor cu privire la interacțiunea responsabilă cu aceste animale.

O campanie pentru siguranța turiștilor

„Dacă vizitezi un loc unde știi că există lupi în pădurea din apropiere, este important să știi cum să te comporți dacă întâlnești acest animal”, a declarat Sandie Eis Ravn, al doilea viceprimar al municipiului Varde.

Campania de informare a fost lansată la cererea afaceriștilor locali, dorind să asigure siguranța turiștilor și să prevină incidentele neplăcute.

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