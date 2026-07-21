Înghețata de la dozator

Puține delicii evocă mai bine vacanțele la malul mării decât o înghețată de vanilie și cioclată de la dozator.

„O înghețată la dozator este pură nostalgie, înțeleg asta, dar din punct de vedere nutrițional, înghețata soft-serve este unul dintre acele alimente care par simple, dar nu sunt. Dincolo de cantitatea mare de zahăr, majoritatea înghețatei soft-serve conține emulgatori și stabilizatori despre care cercetările sugerează că pot afecta mucoasa intestinală și echilibrul microbiomului”, a explicat Nutriționistul Sarah Otto, fondatoarea companiei de suplimente pentru sănătatea intestinului Goodness Lover, pentru Daily Mail.

Ca alternativă, nutriționistul sugerează o înghețată din lapte de cocos sau un sorbet pe bază de fructe.

Paștele cu cartofi prăjiți

Un simbol al meselor pe litoral, peștele cu cartofi prăjiți este o alegere clasică pentru o masă pe plajă. Dar ce impact are asupra sănătății?

Coco Pierrel, nutriționist certificat și fondator al Eat Shed Glow, a declarat pentru Daily Mail că „peștele este partea sănătoasă a acestui preparat. Codul și merluciul sunt surse slabe de proteine, bogate în vitamina B12, iod și seleniu, nutrienți esențiali pentru glanda tiroidă și metabolism. Însă cartofii prăjiți reprezintă un aport mare de carbohidrați rafinați, care cresc rapid glicemia, urmată de o scădere la fel de rapidă, lăsându-te flămând într-o oră”.

Pierrel recomandă înlăturarea prăjelilor și adăugarea unei cantități generoase de oțeț de mere sau lămâie, deoarece aciditatea încetinește absorbția zahărului în sânge”.

Vată pe băț

Simbol al zilelor petrecute la bâlci, vata pe băț este consumată mai degrabă din plăcere decât pentru valoarea sa nutritivă.

„Vata pe băț este, probabil, cel mai sincer aliment nesănătos de pe această listă, pentru că nu pretinde că este altceva decât zahăr și aer. O porție tipică conține în jur de 25-30 de grame de zahăr, dar este 100% zahăr simplu, fără fibre, fără nutrienți și fără nimic de valoare pentru corpul tău”, explică Sarah Otto.

„Culorile artificiale sunt, de asemenea, de luat în considerare. Dacă este albastră sau roz, aceste culori provin din coloranți sintetici pe care corpul trebuie să îi proceseze și să îi elimine. Pentru ceva care dispare în câteva secunde, lasă totuși o amprentă semnificativă asupra organismului”, mai adaugă Otto.

Gogoșile prăjite

Gogoșile fierbinți, prăjite în stil tradițional, sunt un deliciu specific plajelor. Sunt preparate dintr-un aluat mai dens, prăjite în ulei încins și presărate cu zahăr sau cu sosuri de ciocolată sau fructe – perfecte pentru o gustare, dar nu și pentru sănătate.

„Acestea sunt printre cele mai problematice alimente de pe listă din perspectiva sănătății intestinale. Avem făină albă rafinată, lipsită de fibre și nutrienți, combinată cu zahăr și prăjită în ulei care, de obicei, este supraîncălzit de mai multe ori. Grăsimile oxidate rezultate sunt strâns legate de inflamațiile din organism”, explică Sarah Otto.

„Dacă cineva se confruntă cu balonare, reflux sau disconfort digestiv, reducerea consumului de alimente prăjite precum aceste gogoși este, de obicei, una dintre primele măsuri recomandate”, mai avertizează Otto.

Băutura înghețată Granita

Culorile aprinse ale unei băuturi Granita, fie că este albastră, roșie sau verde, sunt greu de ignorat. Însă tocmai această atracție vizuală poate ascunde riscuri pentru sănătate.

„Granita pare o băutură inofensivă, dar, în realitate, este un cocktail de zahăr, coloranți și arome artificiale, fără altceva benefic. Zahărul lichid este absorbit mai rapid decât cel din alimente solide, ceea ce înseamnă că vârful glicemic este mai rapid și mai pronunțat”, explică Sarah Otto.

„Dintre toate produsele din această listă, acesta este probabil cel pe care l-aș descuraja cel mai mult. În schimb, un smoothie de fructe preparat acasă, cu gheață, oferă aceeași senzație răcoritoare, dar și vitamine, fibre și nutrienți utili pentru organismul tău”, mai adaugă ea.

Deși gustările clasice de pe litoral pot aduce un val de nostalgie, experții avertizează asupra efectelor lor asupra sănătății. Alegerea unor alternative sănătoase poate face diferența, oferindu-ți energia necesară pentru a te bucura în continuare de zilele însorite la malul mării.

Alternative sănătoase pe litoral

Nu toate preparatele de pe litoral sunt doar gustări nesănătoase. Unele ascund beneficii nutriționale importante.

Cochiliile

Cochiliile sunt poate cel mai subestimat aliment de pe litoral, explică Cococ Pierrel, nutriționistul Eat Shed Glow.

„Servite tradițional într-un pahar cu oțet de mere și un praf de piper alb, sunt sărace în grăsimi, bogate în proteine, iar o porție poate acoperi necesarul zilnic de fier și vitamina B12. Acestea sunt nutrienți pe care oamenii îi caută în suplimente scumpe, dar se găsesc simplu, într-un pahar de hârtie pe malul mării”, explică Pierrel.

Melcii de mare

„Melcii de mare demonstrează că cele mai sănătoase alimente nu sunt întotdeauna și cele mai la modă. Serviți cu oțet și piper alb, sunt extrem de slabi în grăsimi, bogați în proteine și plini de fier, magneziu și seleniu, fără grăsimile saturate din alte produse procesate”, a declarat Coco Pierrel.

„Nu vor deveni niciodată trendy, dar tocmai asta îi face speciali. Corpul tău nu urmează tendințele, ci are nevoie de nutrienți, iar melcii de mare îi oferă”, mai explică Pierrel.

Stridiile

În final, Pierrel concluzionează: „Stridiile și-au câștigat pe bună dreptate reputația. Sunt una dintre cele mai bogate surse naturale de zinc, un mineral esențial pentru sistemul imunitar, dar oferă și vitamina B12, fier și omega-3. Dressingurile clasice, precum sucul de lămâie sau mignonette, pun în valoare aroma stridiilor. Totuși, aveți grijă la sosul roșu cocktail, care este în mare parte ketchup și conține mult zahăr. Folosiți-l cu măsură și lăsați stridiile să strălucească”.

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