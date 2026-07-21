„Din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 județe, 15 au fost internate în unități medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internați, respectiv persoana din Mureș despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni). Din cele 394 persoane cazate inițial în servicii sociale, 5 au fost internate ulterior în spital”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Și a continuat, cu un caz special: „Un beneficiar (45 ani) din Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia din Bihor a fugit din centru, iar Poliția a fost înștiințată și este în căutarea sa”.

Situația prezentată de Pîslaru este următoarea:

  • 185 persoane dețin acte de identitate (în unele cazuri, expirate)
  • pentru 190 persoane au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii actelor de identitate sau a stabilirii identității, după caz
  • 136 persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap
  • 156 persoane figurează cu venituri sau au declarat venituri
  • 24 persoane au declarat că dețin o locuință
  • pentru 384 persoane a fost realizată evaluarea inițială
  • pentru 126 persoane a fost realizată evaluarea complexă
  • pentru 197 persoane a fost întocmit planul de intervenție/de acordare a serviciilor sociale
  • față de cele 136 persoane care dețin deja certificat de încadrare în grad de handicap, alte 115 persoane necesită încadrarea în grad și tip de handicap.

DIICOT a scos la iveală cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca, deținătorul lor, a fost reținut, dar Curtea de Apel a decis că poate fi cercetat în libertate

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut pe 30 iunie zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii au considerat că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, au spus anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea la acel moment.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scria în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Încă două victime mutate din azilele ilegale din Bihor au murit, anunță Dragoș Pîslaru. Un bărbat a fugit din centrul în care era internat
Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT și avocatul lui Viorel Pașca au făcut contestație, iar Curtea de Apel București a decis pe 13 iulie că poate fi judecat în libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva lui. Mai precis, CAB a respins arestarea preventivă cerută de DIICOT și i-a scos și controlul judiciar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată acum Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată acum Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 19:40
Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 18:32
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Parteneri
„Se crede Kubrick. Nu e” - Ce spune Irina Margareta Nistor despre „The Odyssey”, pariul de 250 de milioane $ al lui Christopher Nolan
Adevarul.ro
„Se crede Kubrick. Nu e” - Ce spune Irina Margareta Nistor despre „The Odyssey”, pariul de 250 de milioane $ al lui Christopher Nolan
FCSB are un nou număr 10! Anunțul lui Gigi Becali: „Așa a zis Hagi!”
Fanatik.ro
FCSB are un nou număr 10! Anunțul lui Gigi Becali: „Așa a zis Hagi!”
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Financiarul.ro
Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Stiri Mondene 17:51
Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Stiri Mondene 16:57
Motivul pentru care Brigitte Pastramă a renunțat la gențile Chanel din timpul mariajului cu Ilie Năstase. Cine se bucură acum de ele
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
ObservatorNews.ro
"Aţi auzit de Dumnezeu Mamă?". Mărturii şocante despre metodele de recrutare ale grupării "God Mother"
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
GSP.ro
Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Analiză
Politică 19:00
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 18:32
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe Zlatan Ibrahimovic după finala Cupei Mondiale: ”L-aș fi lovit cu capul în gură!”
Fanatik.ro
Colegul lui Messi care l-a înfuriat pe Zlatan Ibrahimovic după finala Cupei Mondiale: ”L-aș fi lovit cu capul în gură!”
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
Spotmedia.ro
De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor