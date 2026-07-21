„Din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 județe, 15 au fost internate în unități medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internați, respectiv persoana din Mureș despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni). Din cele 394 persoane cazate inițial în servicii sociale, 5 au fost internate ulterior în spital”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Și a continuat, cu un caz special: „Un beneficiar (45 ani) din Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia din Bihor a fugit din centru, iar Poliția a fost înștiințată și este în căutarea sa”.

Situația prezentată de Pîslaru este următoarea:

185 persoane dețin acte de identitate (în unele cazuri, expirate)

pentru 190 persoane au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii actelor de identitate sau a stabilirii identității, după caz

136 persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap

156 persoane figurează cu venituri sau au declarat venituri

24 persoane au declarat că dețin o locuință

pentru 384 persoane a fost realizată evaluarea inițială

pentru 126 persoane a fost realizată evaluarea complexă

pentru 197 persoane a fost întocmit planul de intervenție/de acordare a serviciilor sociale

față de cele 136 persoane care dețin deja certificat de încadrare în grad de handicap, alte 115 persoane necesită încadrarea în grad și tip de handicap.

DIICOT a scos la iveală cazul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca, deținătorul lor, a fost reținut, dar Curtea de Apel a decis că poate fi cercetat în libertate

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut pe 30 iunie zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii au considerat că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, au spus anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea la acel moment.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scria în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT și avocatul lui Viorel Pașca au făcut contestație, iar Curtea de Apel București a decis pe 13 iulie că poate fi judecat în libertate, fără nicio măsură preventivă împotriva lui. Mai precis, CAB a respins arestarea preventivă cerută de DIICOT și i-a scos și controlul judiciar.

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