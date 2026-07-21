Ilham Aliev a declarat într-o conferință de presă comună cu cancelarul Friedrich Merz că a aflat din presă despre întâlnirea secretă dintr-un hotel de lux din capitala țării sale și a cerut autorităților să investigheze informațiile.

Potrivit lui Aliev, doi foști oficiali germani și doi oficiali ruși au sosit la Baku pe 12 iulie. Un oficial rus, și anume fostul premier Viktor Zubkov, în prezent președinte al Consiliului de Administrație al Gazprom, s-a întors la Moscova a doua zi, în timp ce șeful Consiliului pentru Drepturile Omului de la Kremlin, Valeri Fadeev, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, a plecat din Baku pe 14 iulie.

Interlocutorii lor germani au fost Ronald Pofalla, șeful de cabinet al fostului cancelar Angela Merkel, și Matthias Platzeck, fostul premier al landului Brandenburg și fostul președinte al Forumului Germano-Rus. La rândul lor, foștii oficiali germani au plecat din Baku pe 14 iulie.

„Nu am primit nicio informație din partea Rusiei sau a Germaniei. Teritoriul nostru a fost folosit fără consimțământul nostru pentru această întâlnire”, a declarat Ilham Aliev.

„Dacă această întâlnire poate contribui la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, nu putem decât să o salutăm”, a adăugat liderul azer.

La rândul lui, Friedrich Merz a susținut că nu știe „nimic despre o astfel de întâlnire”, dar a reiterat că liderul rus Vladimir Putin refuză negocierile de pace cu Ucraina.

„Repet ceea ce tot spun de 14 luni încoace: doar guvernul rus și președintele rus pot pune capăt războiului și depinde numai de ei să inițieze discuții de pace. Atât timp cât nu fac acest lucru, nu există altă posibilitate decât să continuăm să sprijinim Ucraina în lupta sa pentru supraviețuire”, a subliniat cancelarul german.

Întâlnirea secretă de la Baku a fost dezvăluită de ziarul german Die Zeit. Conform unei investigații de presă, Viktor Zubkov obișnuiește să organizeze, din 2024 încoace, întâlniri secrete cu foști oficiali germani.

Zubkov și Pofalla se cunosc de mai mult timp, fiind la un moment dat co-președinți ai forumului Dialogul de la Sankt Petersburg, înființat în 2001 sub auspiciile lui Vladimir Putin și ale cancelarului german de la acea vreme Gerhard Schröder. Acest forum și-a încetat activitatea de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Deși Pofalla și Platzeck nu dețin funcții guvernamentale, ei mențin legături cu partidele din coaliția aflată la guvernare în Germania. Pofalla este apropiat de conservatorii din CDU, iar Platzeck – de social-democrații din SPD.

Agențiile germane de informații nu exclud ca Rusia să se folosească de astfel de întâlniri pentru operațiuni de influențare a politicilor Berlinului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE