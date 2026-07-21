Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei

Variana de lege a salarizării propusă de Guvernul Bolojan este una dură pentru magistrați, În special pentru cei care au grad de ÎCCJ, PICCJ, curte de apel sau tribunal.

Prin noua formulă de calcul, un judecător cu grad de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu peste 20 de ani de vechime, va avea un salariu de bază de 22.550 de lei, cu 3.700 de lei mai puțin ca pe actuala lege a salarizării.

De asemenea, un judecător cu grad de curte de apel va avea un salariu de bază de 23.000 de lei, față de 21.976 de lei. Și la juecătorii cu grad de tribunal trecerea este de la un salariu de bază de 22.500, de la 20.910.

Schimbarea în sens invers vine doar la acei judecători cu grad de judecătorie, pentru că vor avea salariul de bază mărit la 18.040 de lei, de la 17.250 de lei. De asemenea, judecătorii stagiari vor trece de la un salariu de bază de 10.400 la unul de 11.767.

Procurorii cu vechime și grade, tot sub zodia reducerilor

Situația e problematică și la procurori. Un procuror cu grad de Parchet de pe lângă ÎCCJ are în prezent un salariu de bază brut de 25.000 de lei. Pe noua lege a salarizării va avea 22.099 de lei. Așadar, cu aproximativ 3.000 de lei mai puțin. Sumă teoretică, pentru că practic nici la acest tip de magistrați nu vor fi tăieri, vor fi în anii viitori creșteri mai lente ale lefurilor.

Un procuror cu grad de curte de apel va trece de la 21.905 lei la 21.566 de lei. Un procuror cu grad de tribunal nu va mai avea salariu e bază de 21.429 de lei, ci 20.500 de lei.

De asemenea, schimbări vor fi și la procuror cu grad de judecătorie, de la 16.429 lei, la 17.671 de lei. Mai mult, judecătorii stagiari vor trece de la 9.905 lei la 11.521 de lei. Sunt singurele creșteri în zona de procurori.

Lefurile șefilor, diminuate drastic

25.215 de lei este salariul de bază prevăzut pentru persoana care va conduce Curtea Supremă, precum și pentru cine va fi la cârma Parchetului General. În prezent, În schimb, pe actuala lege a salarizării președintele ÎCCJ are brutul de încadrare 40.914 de lei. La PICCJ, în schimb, salariu de bază era de aproximativ 36.000 de lei.

Și la șefia DNA și DIICOT vor fi lefuri mai mici. 24.395 este salariul de bază pentru șefii de la DNA și DIICOT pe noua lege a salarizării.

Calendar incert pentru adoptarea legii salarizării

PNL a anunțat luni că vrea ca Guvernul, controlat tot de PNL, să depună miercuri, 22 iulie, proiectul legii salarizării la Parlament. De asenenea, va fi cerută procedură de urgență în Parlament. Ceea ce înseamnă că în câteva zile proiectul de lege ar putea trece de Parlament, dacă există consens. Însă tot mai e pericolul atacării la CCR de către opoziția politică, dar ar și de ÎCCJ.

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