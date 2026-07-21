„A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone, pentru că trei aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul”, spune, potrivit Digi24, Aleksandre Megrelidze, un timonier de origine georgiană.

Marinarul povestește pentru sursa citată că se afla în cabină când nava a fost lovită pentru prima dată: „La prima lovitură eram în cabină. A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă, la fel și puntea de comandă… totul era distrus”.

El mărturisește că echipajul – format din 17 persoane – a fost cuprins de frică, dar a trebuit să rămână lucid. „Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava”, afirmă marinarul, citat de Digi24.

Același marinar afirmă pentru Euronews că nava a fost atacată cu trei drone: „Primul atac a vizat puntea de acces, al doilea a vizat motorul. Apoi, când plecam, cam acum trei orei, a avut loc un al treilea atac”.

Incidentul a fost semnalat către MRCC Constanța prin mesaje radio și sistemul Cospas-Sarsat, după cum a anunțat Ministerul Transporturilor. MRCC Constanța a coordonat intervenția, mobilizând navele SAR Apollo și SAR Artemis aparținând ARSVOM, alături de alte mijloace disponibile.

Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, iar trei dintre aceștia au fost răniți și transportați la spital.

Managerul spitalului din Tulcea a oferit detalii despre starea celor trei marinari internați. „Este vorba de 3 marinari care au fost aduși la spitalul județean la secția UPU și au fost internați. Doi dintre ei prezintă arsuri sub 40% pe suprafața corporală, localizat la nivelul feței și membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăgi la nivelul întregului corp”.

Incendiul produs la bordul navei este în continuare monitorizat de autoritățile române. Ministerul Transporturilor susține că în prezent „nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”.

„Incendiul produs la bordul navei GAS LISBON este monitorizat permanent de către autoritățile competente, iar zona rămâne sub supraveghere continuă. Autoritatea Navală Română, împreună cu forțe aparținând celorlalte ministere semnatare ale planului național de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare urmăresc situația.

Reamintim că în timpul unei acțiuni, siguranța echipelor de intervenție este primordială. Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, a transmis Ministerul Transporturilor.

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