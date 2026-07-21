O navă cu GPL a luat foc în apropiere de Sfântu Gheorghe

MRCC Constanța a coordonat intervenția, mobilizând navele SAR Apollo și SAR Artemis aparținând ARSVOM, alături de alte mijloace disponibile. Din cauza distanței, comunicarea cu GAS LISBON s-a realizat printr-o altă navă din apropiere.

Nava ar fi fost implicată într-un incident care a produs avarii majore

GAS LISBON, plecată din portul Alexandria, Egipt, și având ca destinație portul Reni din Ucraina, a fost implicată într-un incident care a provocat avarii majore și un incendiu la nivelul suprastructurii. În urma acestuia, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără a putea folosi mijloacele proprii de evacuare.

„În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare a membrilor echipajului

După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare, coordonată de autoritățile competente. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio”, au transmis reprezentanții Autorității Navale Române.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță folosind plute de salvare și preluați de nava SAR Apollo. Trei dintre aceștia, răniți, au fost transportați de urgență în Portul Sulina pentru îngrijiri medicale, fiind preluați de echipele de salvare.

„Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie”, au transmis reprezentanții Autorității Navale Române.

Autoritățile au emis un aviz pentru ca navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului, pentru a preveni orice alte incidente.

După finalizarea evacuării, nava SAR APOLLO s-a îndreptat către Portul Sulina, unde Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” din județul Tulcea a preluat răniții. O ambarcațiune multirol și o echipă medicală au asigurat transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea.

Nicușor Dan, primul mesaj după incendiul de la bordul navei din Marea Neagră

Nicușir Dan a transmis un mesaj cu privire la incidentul din Marea Neagră. Președintele României a transmis că nava „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României”.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației.

Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a transmis președintele, într-o postare pe Facebook.

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