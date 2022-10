Toţi îmbrăcaţi în negru apar în fotografia făcută la palat cu o zi înainte de înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, pe 18 septembrie, în timp ce regelui şi soţiei sale li s-au alăturat William şi Kate pentru o recepţie cu şefii de stat, prim-miniştri şi membri ai familiilor regale din toată lumea.

Fotografia a fost făcută de Chris Jackson, un fotograf regal de multă vreme pentru Getty, care a surprins momente memorabile, inclusiv unele dintre cele mai cunoscute fotografii de la nunta prinţului şi prinţesei de Wales (pe atunci prinţul William şi Kate Middleton).

