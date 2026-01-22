Proiectul are ca obiectiv realizarea unui coridor feroviar care să lege Constanța de Oradea, cu extensie către rețeaua de mare viteză din Ungaria și, implicit, către infrastructura feroviară rapidă a Uniunii Europene.

Care este traseul trenului de mare viteză

Potrivit Ministerului Transporturilor, traseul propus va traversa Constanța, București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea.

Proiectul prevede atât modernizarea liniilor ferate existente pentru viteze cuprinse între 160 și 200 km/h, cât și construirea unor segmente complet noi, pe care trenurile vor putea circula cu până la 250 km/h.

În prima etapă este avută în vedere modernizarea liniei București–Fetești, unde viteza maximă va ajunge la 200 km/h, precum și realizarea unei linii noi, duble, între Fetești și Constanța, proiectată pentru 250 km/h.

Traseul considerat optim este Constanța – București – Brașov – Sighișoara – Târgu Mureș – Cluj-Napoca – Zalău – Oradea – granița cu Ungaria, integrat în rețeaua europeană TEN-T.

Coridorul ar avea o lungime totală de 781,9 kilometri, iar costul mediu estimat este de aproximativ 19 milioane de euro pe kilometru.

Se va realiza în etape

În zonele montane, în special pe segmentul Câmpina – Predeal – Brașov, proiectul va combina linii de mare viteză cu infrastructura feroviară clasică, incluzând și tunelul de la Predeal, aflat deja într-un stadiu avansat de pregătire.

Având în vedere amploarea și complexitatea investiției, implementarea este planificată în mai multe etape.

Primul tronson propus este București – Câmpina, unde ar urma să fie construită o linie nouă pentru viteze de 250 km/h, cu posibilitatea extinderii către Brașov prin modernizarea traseului existent la 200 km/h.

Etapele următoare vizează sectoarele Brașov – Cluj-Napoca, Cluj-Napoca – Oradea și, ulterior, București –Constanța, unde doar segmentul Fetești – Constanța necesită o linie complet nouă.

Conform documentelor analizate de Profit.ro, licitația pentru lucrările dintre Predeal și Brașov, inclusiv tunelul feroviar, ar putea fi lansată chiar în 2026, acest sector urmând să devină primul tronson al viitoarei linii de mare viteză.

Valoarea totală estimată a investiției este de 14,93 miliarde de euro, ceea ce înseamnă, în medie, un cost de aproximativ 19 milioane de euro pe kilometru.

