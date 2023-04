Mai târziu, influencerul britanic a postat, tot pe canalul de Twitter, mesajele „Dumnezeu e mare” și „Am învins. Fără lacrimi!”.

Email regarding my release will be sent in 24 hours. Sign up for free on https://t.co/t5YXtUban5 God is great.

La un video în care fumează precipitat, la bustul gol, Tate a mai scris că închisoarea i-a permis să-și limpezească gândurile: „Stimularea unei celule de 3 metri cu zero electronică sau contact exterior. Claritate absolută a minții. Gânduri adevărate. Planuri reale. Durere vie. O oră acasă și nu-mi suport telefonul. Unele obiceiuri mor greu. Trebuie să-l învingem pe Șaitan“.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.



Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.



Vivid pain.



One hour home and I cant stand my phone.



Some habits die hard.



We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU