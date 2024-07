Festivalul de la Costinești a oferit mai multe momente controversate. Ultimul a avut loc duminică seară, în ultima zi, când rapperul american French Montana l-a invitat pe Cobra Tate să salute mulțimea.

Selly a explicat că nici el, nici echipa organizatoare nu au știut de prezența lui Andrew Tate pe scenă, menționând că acest lucru nu ținea de responsabilitățile lor. În plus, tânărul vlogger a recunoscut că unele mesaje transmise de către unii artiști au fost nepotrivite, fără a specifica exact la ce momente se referă.

În timpul concertului susținut de French Montana, artistul l-a chemat pe scenă pe Andrew Tate, moment care a fost întâmpinat cu aplauze de către mulțimea prezentă. „România te iubește, frate”, a spus French Montana, după care din boxe a răsunat o manea a lui Florin Salam.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber”, a spus, într-un story pe Instagram, Andrei Șelaru.

Și a continuat: „Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta”.

„Eu pot să fac o campanie prin care să vă descurajez pe voi să consumați chestii în care nu știți ce e în ele”

Referitor la scandalul provocat de rapperul american Wiz Khalifa, care a fost ridicat de polițiști după ce a fumat marijuana pe scenă, Selly a spus că nu e de acord cu toate mesajele transmise pe scena festivaluluu.

„Dacă mă întrebați pe mine ce poziție am eu, Selly, persoană fizică, eu sunt conștient că unele mesaje care sunt transmise pe scena festivalului sunt greșite, după părerea mea. De asta eu și fac anumite lucruri, cum a fost campania antidrog, pentru a încerca să balansez un pic situația, pentru a încerca să spun că ce se întâmplă pe scenă este un act artistic asupra căruia eu nu am niciun control. Eu pot să fac o campanie prin care să vă descurajez pe voi să consumați chestii în care nu știți ce e în ele”, a mai adăugat tânărul.

