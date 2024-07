Frații Tate, judecați în România pentru o serie de infracțiuni, între care trafic de persoane și viol, și câțiva susținători de-ai lor au venit cu icoane și pancarte pe care scria „Stand up for christianity” (n.r. – Susținem creștinismul), „Christianity will not be mocked” ( n.r. – Creștinismul nu va fi batjocorit”), „Boycott the olympics” (n.r. – Boicotează olimpiada).

Aceștia au fost legitimați de jandarmi. Manifestația lor a durat câteva zeci de minute.

Recent, poliția britanică a avertizat că influenceri online precum Andrew Tate radicalizează băieții în direcția misoginiei extreme într-un mod „terifiant”.

Vineri seară, 26 iulie, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, o sceneta care semăna cu scena biblică în care Isus Hristos și apostolii săi iau ultima masă înainte de trădarea și răstignirea pe cruce și în care au apărut travestiți, un model transsexual și un cântăreț dezbrăcat, costumat în zeul grec al vinului, Dionysos, a stârnit consternarea Bisericii Catolice și a dreptei religioase din America.

Creștinii au spus că organizatorii au creat o parodie „proastă” a ultimei mese a lui Isus cu discipolii săi. La rândul său, Biserica Catolică din Franța a declarat că deplânge o ceremonie care „a inclus scene de batjocorire a creștinismului”.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate

NOT WELCOME pic.twitter.com/T88AmXbqXL