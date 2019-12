De Petre Dobrescu,

Costin Mincu a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel, unde speră ca judecătorii să administreze toate probele şi să audieze inclusiv experţii procuraturii, a informat Mediafax.

„O consider o decizie nedreaptă. Sper că în apel judecătorii care vor judeca să administreze toate probele, nu aşa cum a făcut domnul judecător Bălănescu.

Şi mai mult decât orice, sper să fie audiaţi experţii procuraturii. Adică, mă refer la experţii, experţii INSEMEX şi la experţii pe disciplina în construcţii pe care domnul judecător a decis să nu îi audieze, în cursul dosarului”, a spus Mincu.

„Eu o să vă mai spun că, deşi în opinia publică circulă acest lucru, că procesul a durat patru ani.

El a început acum patru ani, dar practic procesul a durat 14 luni, din momentul în care domnul judecător Bălănescu a preluat dosarul după ce primul judecător s-a pensionat şi până când a dat sentinţa, a durat 14 luni.

Convingerea mea este că un dosar de amplitudinea asta nu se poate rezolva în 14 luni. Cu tot respectul pentru domnul judecător, noi o să contestăm decizia şi o să vedem exact ce se va întâmpla în apel”, a declarat patronul Colectiv.

Acesta a menţionat şi faptul că nu consideră decizia Tribunalului a fi una justă, motivând că, dacă ar fi considerat că are vreo vinovăţie „în dezastrul acesta teribil”, ar fi pledat vinovat.

„Nu ne-am autorizat noi, nu ne-am controlat noi”

„Atâta timp cât am pledat nevinovaţi, nu o consider deloc justă. Dacă aş fi considerat că am o vinovăţie în dezastrul acesta teribil, aş fi pledat vinovat.

Dar acuzaţiile care ni se aduc de către procurori, noi le considerăm a fi false, pentru că nu noi am construit clubul, a fost o firmă de construcţii care a construit acel club, nu ne-am autorizat noi, ne-a autorizat Primăria, nu ne-am controlat noi, ne-a controlat ofiţerii ISU”, a spus Mincu.

„Deci toată responsabilitatea care se pune pe umerii noştri, din punctul de vedere al neconformităţii spaţiului, din punctul nostru de vedere, nu stă pe umerii noştri, pentru că atâta timp cât statul îţi verifică, îţi controlează şi îţi autorizează spaţiul în care ai o afacere, din punctul nostru de vedere statul trebuie să poarte toată responsabilitatea”, a conchis acesta.

Într-o altă intervenție, la Digi 24, Mincu a afirmat încă o dată că el consideră că vinovatul în aceeastă tragedie este „statul”.

Fostul primar al Primăriei Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat, luni, la opt ani şi şase luni. Cei trei patroni ai clubului – George Anastasescu Costin Mincu şi Paul Gancea – au primit câte 11 ani şi opt luni de închisoare cu executare, în dosarul „Colectiv”. Decizia nu este definitivă.

Conform deciziei, fosta angajată a Primăriei Sectorului 4, Aurelia Iofciu, a fost condamnată la opt ani de închisoare cu executare.

Pedepse cu închisoare au primit şi administratorul firmei de artificii, Daniela Niţă, condamnată la 12 ani şi opt luni, pirotehnisul Zaharia Viorel, condamnat la nouă ani şi opt luni în spatele gratiilor, pirotehnistul Moise Marian, condamnat la 10 ani, patronul firmei de artificii, Cristian Niţă, la trei ani şi jumătate de închisoare.

Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au decis ca închisoare să facă şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei, ambii primind pedepse de câte nouă ani şi două luni.

Fostele angajate ale Primăriei Sectorului 4, Larisa Ganea şi Ramona Moţoc au primit pedepse cu închisoare de şapte, respectiv trei ani. Moţoc a fost trimisă în judecată pentru modul în care a acţionat în cazul altui club, dar faptele erau similare cu cele ale colegei ei.

Persoanele găsite vinovate au fost obligate prin decizia instanţei să plătească şi daune morale de peste 42 de milioane de euro, dar şi să acopere costurile de tratament sitrasnfer ale victimelor, care se ridică la este 8,1 milioane de euro.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 10 zile.

