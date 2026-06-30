Acesta a confirmat. „Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat… Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet… Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a spus Viorel Pașca pentru Agerpres.

El a precizat că 380 de persoane sunt îngrijite în azilele din Dumbrava, Tinca și Incești. „Provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării. Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă”, a adăugat el.

Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, bihoreanul a răspuns: „Din donații”.

Mai înainte, în timpul perchezițiilor, la ora 10.00, Pașca postase un scurt mesaj pe Facebook.

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate. În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare.

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