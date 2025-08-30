A început cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor

Ajuns la cea de-a doua ediție, Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor, transformă grădinile palatului într-un tărâm magic, împărțit în șapte zone tematice, fiecare cu zeci de activități ce îmbină joaca, muzica, mișcarea, știința și arta într-o experiență completă pentru întreaga familie.

În fiecare dintre cele trei zile de festival, începând cu ora 10.00, familiile sunt așteptate de personaje de poveste, mascote vesele și multe motive de zâmbet și distracție.

Pe scena din Lumea Poveștilor personajele mult îndrăgite de toate vârstele vor prinde viață prin spectacolele de teatru și improvizație, în timp ce atelierele creative invită familiile să construiască, să picteze și să inventeze, iar laboratoarele științifice îi transformă pe toți în exploratori.

Zona Disco adaugă energie cu sesiuni de dans pentru toate vârstele, competiții pline de umor între părinți și copii, o Tabără de Muzică HaHaHa Production unde familiile își pot înregistra propriile melodii și o zonă dedicată gamingului pentru cei pasionați de competițiile virtuale.

Smiley cântă sâmbătă la Big Litlle Festival

Smiley va cânta în această seară pe scena din Parcul Palatului Mogoșoaia, iar spectacolul va crea o atmosferă perfectă atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Pentru iubitorii de muzică, festivalul aduce în fiecare zi concerte live pe două scene. Pe scena folk vor urca nume celebre, precum Ducu Bertzi, Mircea Vintilă, Cristi Dumitrașcu, Planul B, Fără Zahăr, Țapinarii și alții, cu ritmuri și mesaje adorate de toate generațiile.

Seara, toate familiile participante sunt așteptate la Scena Mare, unde vineri au cântat Gabriel Basco și Iuliana Beregoi.

Trupa BASS susține atmosfera, Theo Rose va cânta duminică

Atmosfera în întregul festival va fi susținută de Trupa BASS, tânăra generație de artiști care au cucerit deja publicul online. Cu ei și cu muzica lor ne vom întâlni la pas prin tot domeniul Palatului Mogoșoaia.

Smiley a povestit pentru Libertatea câteva amănunte din spatele organizării celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est.

Nu lipsesc momentele de magie, concursurile de dans, activitățile sportive și provocările amuzante în care copiii și părinții devin o echipă. Iar în mijlocul festivalului, Copacul Dorințelor adună toate visurile celor mari și mici, într-un moment simbolic de seară.

La Big Little Festival surprizele așteaptă familiile din România în fiecare colț al Palatului Mogoșoaia. Una dintre ele fiind o sesiune interactivă cu Theo Zeciu, unul dintre cei mai iubiți creatori de conținut din România, dar și multe altele pregătite de organizatori.

„Big Little Festival este mai mult decât un festival pentru copii, este o invitație pentru familii să petreacă timp de calitate împreună, să se joace, să creeze amintiri și să descopere lumea prin ochii celor mici. Timp de trei zile, Palatul Mogoșoaia devine cel mai vesel loc de joacă din țară”, declară Vero Căliman, directorul creativ al festivalului.

Informații și biletele pentru festival sunt disponibile online pe www.biglittlefestival.com

Libertatea vine la Big Little Festival cu o zonă specială dedicată familiilor

Libertatea promovează bucuria lecturii, jocului și relaxării La Big Little Festival, desfășurat între 29 și 31 august, la Palatul Mogoșoaia, Libertatea își dă întâlnire cu cititorii într-un spațiu dedicat special familiilor cu copii.

În calitate de partener media strategic, am pregătit o zonă Libertatea unde vizitatorii vor putea descoperi cărți și produse de colecție pentru cei mici, din binecunoscuta serie „Colecțiile Libertatea”.

Aici, cei mici vor fi întâmpinați cu baloane colorate, surprize și premii, iar întreaga familie va putea să își facă fotografii memorabile și să apară pe Prima Pagină a Libertatea.

Suntem bucuroși să fim parte din Big Little Festival, pentru că avem încredere în puterea experiențelor de a aduce oamenii împreună.

Proiectul „Colecțiile Libertatea” a prins viață din dorința de a transforma descoperirea, învățarea și bucuria lecturii în repere pentru o viață plină de sens.

Fiecare titlu sau obiect pe care îl aducem în fața publicului este ales cu grijă pentru a inspira conexiuni, a trezi curiozitatea și a cultiva sentimentul de apartenență în familie și între prieteni.


