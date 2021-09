Prima zi de școală și prima doză de vaccin. „Fără sănătate, nu putem face nicio educație”

După ce și-au împărțit diplomele pentru rezultatele la Bac, după ce și-au etalat absolvenții de la universități prestigioase din lume veniți în vizită și și-au urat succes în noul an, angajați și elevi ai Complexului Educațional Lauder Reut s-au pregătit pentru vaccinare. Este prima școală din București care organizează vaccinare în școală. O echipă mobilă de la Direcția de Sănătate Publică București urmează să le administreze prima doză Pfizer. „Fără sănătate, nu putem face nicio educație”, le-a tot repetat directoarea școlii, Tova Ben Nun-Cherbiș.

Tova Ben Nun-Cherbiș este chiar de la început directoarea Complexului Educațional Lauder Reut deschis în 1997 la inițiativa fundației miliardarului american Ronald Lauder | Foto: Agerpres

Efectele secundare sunt „doar sistemul imunitar care luptă ca să mă fac mai sănătoasă”

Alexandra Cazacu a venit cu Alma, fata ei elevă în clasa a zecea la școala privată aflată în zona centrală a Capitalei. Vara trecută toată familia s-a îmbolnăvit de Covid, inclusiv părinții ei care sunt cardiaci. „Am fost internați. Așa am știut sigur că el există și că are niște efecte îngrozitoare. Cât am fost internată am auzit povești tragice despre oameni care au ajuns foarte târziu și pentru care nu s-a mai putut face nimic”, spune Alexandra.

Toți adulții din familie s-au vaccinat când au apărut primele doze, rămăsese doar Alma. Mama ei a căutat articole științifice și platforme de încredere. A ajutat-o în această documentare temeinică și formarea de psiholog. „Am început să citesc mai mult, m-am adresat unor prieteni de familie care sunt medici și am vorbit și cu medicul de familie și am încercat să aflu cât am putut de mult despre treaba asta”, spune femeia. Înainte de a lua decizia ca și Alma să se vaccineze, a vorbit și cu medicul pediatru. „Mama s-a documentat mai mult și mi-a explicat că deși există riscuri, pot să mă simt ca și cum aș răci după vaccinul ăsta, e doar sistemul imunitar care luptă ca să mă fac mai sănătoasă”, spune și eleva.

Alma s-a vaccinat, supravegheată de mama ei, aflată la ușa cabinetului medical școlar

„E foarte important ca educația ei să continue”, o completează mama care a simțit că în ciuda eforturilor școlii, copilul ei n-a mai avut rezultate la fel de bune în online. „Mi-a fost greu să o motivez pentru că bună parte din motivația învățării vine și din socializare, ei se simt bine cu copii de aceeași vârstă, intervine un spirit de competiție sănătos”, explică femeia.

Ca să scape de școala online s-a vaccinat și colegul ei, Bogdan. „Nu am emoții pentru vaccinare. Eu știu că nu există nicio problemă reală și nu are ce să mi se întâmple. Și colegii mei vor reîntoarcerea la viața normală, să dispară online-ul”, spune băiatul. Mama lui, Gabriela, spune că e o chestiune de responsabilitate pentru sănătatea familiei sale și apoi, o responsabilitate socială.

Doar 4,5% dintre elevii între 12 și 15 ani s-au vaccinat

După ce vor fi făcut vaccinul, cei doi elevi vor putea să treacă pe la cantina școlii și să sărbătorească cu o porție mare de plăcintă cu brânză și stafide.

Un alt elev gata să se vaccineze contra COVID-19 în prima zi de școală

Petra Bebu este bucătăr-cofetar în școală și după ce a pregătit desertul zilei, și-a lăsat șorțul și a urcat la etajul 1, unde este cabinetul medical. S-a înscris și ea pe lista de vaccinare. „În martie am făcut o doză Pfizer, dar între timp am răcit și am evitat să mai merg. Acum ori îmi face completare, ori din nou. N-am avut nicio reacție rea, un pic de somn. Familia mea s-a vaccinat. Încercăm toate variantele, poate o fi bine și o să scăpăm”, spune femeia, așteptând la rând. Potrivit reglementărilor oficiale, celor aflați în situația ei li se va administra rapelul.

Colegul ei de la tehnic, Ionel, e mai îngrijorat. Se vaccinează, dar are inima îndoită. „Foarte mari emoții, n-am vrut să-mi fac vaccinul, dar să sperăm că va fi bine. Mi-e teamă de reacțiile de după. Este un vaccin zic eu la început și nu se știu toate reacțiile adverse de pe viitor”, spune angajatul. Deja e mai palid și pe frunte îi apar primele broboane de sudoare. Dar va merge până la capăt.

Ionel s-a vaccinat, dar spune că îi este teamă de posibile reacții adverse

Școala lor se mândrește cu 80% din personal vaccinat și jumătate dintre elevi. Sunt copii programați la vaccin și în următoarele zile la cabinetul școlii.

Între 8.220 Euro și 10.020 de euro pe an variază taxa de școlarizare la Complexul educațional Lauder Reut din București

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat săptămâna trecută că există aproape 500 de cabinete medicale în școli pregătite de imunizare.

La nivel național, 61% dintre profesori s-au vaccinat până acum. Din toată populația imunizată, 4.5% dintre copiii cu vârste între 12 și 15 ani se vaccinaseră până la finalul lunii august.

