Patru agenți de poliție se află în preaviz

Patru agenți de Poliția Locală, din cadrul Primăriei Răducăneni, au primit recent vestea că nu mai au locuri de muncă. Ei se află în preaviz, iar ultima zi de muncă va fi 16 iunie 2025.

Aceștia susțin faptul că Balint le-a desființat posturile din motive de răzbunare, deoarece la alegerile locale din iunie 2024, l-au susținut pe fostul primar, Viorel Ilie.

„Totul a fost făcut din răzbunare. Primarul Răducu Balint s-a răzbunat pe noi, pentru că noi l-am susținut pe fostul primar, care ne-a fost șef atâția ani. Compartimentul Poliției Locale din primărie a fost înființat în anul 2014, nu era cazul să ne desființeze. A făcut asta ca să se răzbune”, a spus unul dintre agenții de poliție.

„Nu ne dorim să apară numele nostru, e periculos. Noi vă spunem ce s-a întâmplat pentru că nu este normal ceea ce se face în Răducăneni. Și așa nu mai avem loc de muncă, dacă află cine a vorbit, nu vom mai reuși să ne găsim ceva de muncă”, au spus agenții de poliție.

Ce spune primarul

Primarul PSD a fost contactat de reporterii BZI pentru a-l întreba care sunt motivele pentru care a luat decizia concedierii și implicit a desființării departamentului Poliție Locală.

„Eu i-am informat înainte că este posibil să se desființeze departamentul de Poliție Locală din cadrul primăriei, din cauza lipsei de fonduri.

Anul acesta ne-a venit bugetul cu 40 la sută mai mic decât anii din urmă, adică avem un buget local în valoare de 6,3 milioane de lei, iar al doilea motiv este că, de atunci de când am preluat mandatul, am 7 școli în reabilitare, care nu aveau cofinanțare, iar cofinanțarea acestor 7 școli ajunge undeva la 5,3 milioane de lei.

Legea mă obligă să pun bani întâi pentru cofinanțare, pentru a termina proiectele, prin PNRR, PNDL și «Anghel Saligny», pe care le aveam.

Din acest motiv, nu am avut cum să susțin salariile. Nu am desființat doar Poliția Locală, am mai desființat un post de la asistența socială și un post de la gospodăria comunală, din păcate. Știu că este dificil și greu pentru toți, dar nu am avut altă soluție.

De la începutul anului am observat deficitul, dar am zis că poate găsim soluții, poate o să mai vină bani prin Consiliul Județean, dar se făcuse deja luna mai 2025 și nu am mai primit niciun bănuț”, a spus Răducu Balint, primarul comunei Răducăneni.

