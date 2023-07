„Șeful statului trebuie să fie un lider și să restabilească ordinea. fără concesii! Nu să organizeze recepții”, a transmis el.

„Așteptăm acțiuni, nu cuvinte și discursuri bombastice, fără sens”, a adăugat tânărul edil.

??Maire de France, je refuserai de me rendre à lElysée écouter .@EmmanuelMacron.



Le Chef de lEtat doit « cheffer » et rétablir sans concession lordre ! Pas organiser des réceptions.



Nous attendons des actes, pas dénièmes mots et discours grandiloquents vides de sens. pic.twitter.com/ohfrNq62w4