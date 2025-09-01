„Am datoria să protejez orașul”

„Ca primar general, am datoria protejez orașul și să aplic legea. Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor”, a avertizat Bujduveanu, care a precizat că a convocat astăzi Comisia de Ordine Publică pentru anularea autorizației privind marșul, pe care tocmai îl autorizase și care urma să aibă loc pe 2 septembrie.

„Nu vom tolera ca în perioada următoare să comunice publice că Primăria ar fi de acord cu acest comportament”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Partidul Noua Dreaptă a anunțat, sâmbătă, 30 august, organizarea unui protest în fața Primăriei Municipiului București împotriva unui proiect de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală, exact după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă.

A autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor

Partidul a făcut afirmații false, susținând că „în București vor fi aduși imigranți cu statut incert, provenind din populații noneuropene, de rasă exclusiv nonalbă”. Cu toate astea, Primăria tocmai a autorizat o manifestație a Noii Drepte, una care instigă clar la ură împotriva străinilor.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Primăria Capitalei a precizat că „solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, iar „Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare”.

Aprobarea viză participarea a circa 20 de persoane pe 2 septembrie, între orele 11.00 – 13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața sediului PMB.

Primăria Capitalei a subliniat că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire”.

„Normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant”

Luni, 1 septembrie, Coaliția Anti-Discriminare a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să desemneze un reprezentant care să participe la eveniment în calitate de monitor.

„Având în vedere intensificarea mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală, semnatarii consideră că o manifestație îndreptată împotriva migranților va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant, în accepțiunea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare”.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

De la ce a pornit și reacțiile xenofobe care au urmat

Primăria Municipiului București a supus dezbaterii publice, până pe 25 iulie, un proiect de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală. Conform articolului publicat de Buletin de București, această inițiativă a stârnit numeroase reacții negative și xenofobe din partea cetățenilor.

Mulți cetățeni și-au exprimat dezacordul față de această inițiativă. Un bucureștean a scris pe 11 iulie: „Nu doresc nici o incluziune cu nici un MIGRANT!”. Un alt comentariu din 20 iulie afirma: „Doresc să fim în continuare în siguranță. Nu doresc islamiști jihadiști să ne pună în pericol. Nu înțeleg ce e în capul unora”.

Pe lângă comentariile online, Primăria a primit și mesaje pe e-mail, publicate într-un document de 328 de pagini.

Unele dintre aceste mesaje conțineau afirmații precum: „Bucureștiul este deja plin de imigranți. Cuminți, dar mulți. Deja sunt ca gândacii de bucătărie. Se găsește forță de muncă și printre români, nu trebuie să-mi servească covrigul o pakistaneză sau un indian”.

Noua Dreaptă le cere bucureștenilor să refuze populația nonalbă

Protestul va avea loc în 2 septembrie, potrivit site-ului partidului Noua Dreaptă. Pe același site se vorbește despre „anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de bicicliștii Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert, dar în mod sigur provenind din populații noneuropene, de rasă exclusiv nonalbă!”

Grupul secret de rezistență din Crimeea care luptă împotriva lui Putin își dezvăluie tacticile: asasinate și sabotaje
Recomandări
Grupul secret de rezistență din Crimeea care luptă împotriva lui Putin își dezvăluie tacticile: asasinate și sabotaje

Decizia Primăriei vine la doar câteva zile după un incident violent împotriva unui livrator migrant

În contextul acestui val de xenofobie, un incident violent a avut loc în sectorul 2 al Capitalei. Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și verbal un livrator străin aflat la muncă. Agresiunea a fost oprită de un polițist aflat în timpul liber.

Acest atac vine pe fondul unui discurs public tot mai agresiv la adresa muncitorilor străini din România. Recent, vicepreședintele partidului AUR, Dan Tanasă, a postat pe Facebook un mesaj prin care îndemna românii să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”.

Ulterior, Tanasă a încercat să justifice mesajul său, afirmând: „Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am fost la Big Little Festival cu fetițele mele și cu soțul și, surprinzător, ne-a plăcut mult tuturor: „Cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine!”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Analiză
Știri România 18:46
Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor...” I VIDEO
Știri România 18:10
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor…” I VIDEO
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Mediafax.ro
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
LiveText
Politică 19:20
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile