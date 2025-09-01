„Am datoria să protejez orașul”

„Ca primar general, am datoria protejez orașul și să aplic legea. Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor”, a avertizat Bujduveanu, care a precizat că a convocat astăzi Comisia de Ordine Publică pentru anularea autorizației privind marșul, pe care tocmai îl autorizase și care urma să aibă loc pe 2 septembrie.

„Nu vom tolera ca în perioada următoare să comunice publice că Primăria ar fi de acord cu acest comportament”, a precizat Stelian Bujduveanu.

Partidul Noua Dreaptă a anunțat, sâmbătă, 30 august, organizarea unui protest în fața Primăriei Municipiului București împotriva unui proiect de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală, exact după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă.

A autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor

Partidul a făcut afirmații false, susținând că „în București vor fi aduși imigranți cu statut incert, provenind din populații noneuropene, de rasă exclusiv nonalbă”. Cu toate astea, Primăria tocmai a autorizat o manifestație a Noii Drepte, una care instigă clar la ură împotriva străinilor.

Recomandări Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Primăria Capitalei a precizat că „solicitanții au depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, iar „Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislației în vigoare”.

Aprobarea viză participarea a circa 20 de persoane pe 2 septembrie, între orele 11.00 – 13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața sediului PMB.

Primăria Capitalei a subliniat că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conținutului mesajelor transmise de organizatori, ci exclusiv respectarea cadrului legal care garantează dreptul constituțional la liberă exprimare și la întrunire”.

„Normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant”

Luni, 1 septembrie, Coaliția Anti-Discriminare a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să desemneze un reprezentant care să participe la eveniment în calitate de monitor.

„Având în vedere intensificarea mesajelor de incitare la discriminare din spațiul public care vizează restrângerea exercitării drepturilor economice și sociale, în special dreptul la muncă și a unor condiții de muncă echitabile, pe bază de rasă și naționalitate și dreptul la demnitate personală, semnatarii consideră că o manifestație îndreptată împotriva migranților va contribui la crearea și normalizarea unui cadru intimidant, ostil și degradant, în accepțiunea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare”.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

De la ce a pornit și reacțiile xenofobe care au urmat

Primăria Municipiului București a supus dezbaterii publice, până pe 25 iulie, un proiect de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală. Conform articolului publicat de Buletin de București, această inițiativă a stârnit numeroase reacții negative și xenofobe din partea cetățenilor.

Mulți cetățeni și-au exprimat dezacordul față de această inițiativă. Un bucureștean a scris pe 11 iulie: „Nu doresc nici o incluziune cu nici un MIGRANT!”. Un alt comentariu din 20 iulie afirma: „Doresc să fim în continuare în siguranță. Nu doresc islamiști jihadiști să ne pună în pericol. Nu înțeleg ce e în capul unora”.

Pe lângă comentariile online, Primăria a primit și mesaje pe e-mail, publicate într-un document de 328 de pagini.

Unele dintre aceste mesaje conțineau afirmații precum: „Bucureștiul este deja plin de imigranți. Cuminți, dar mulți. Deja sunt ca gândacii de bucătărie. Se găsește forță de muncă și printre români, nu trebuie să-mi servească covrigul o pakistaneză sau un indian”.

Noua Dreaptă le cere bucureștenilor să refuze populația nonalbă

Protestul va avea loc în 2 septembrie, potrivit site-ului partidului Noua Dreaptă. Pe același site se vorbește despre „anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de bicicliștii Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert, dar în mod sigur provenind din populații noneuropene, de rasă exclusiv nonalbă!”

Recomandări Grupul secret de rezistență din Crimeea care luptă împotriva lui Putin își dezvăluie tacticile: asasinate și sabotaje

Decizia Primăriei vine la doar câteva zile după un incident violent împotriva unui livrator migrant

În contextul acestui val de xenofobie, un incident violent a avut loc în sectorul 2 al Capitalei. Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și verbal un livrator străin aflat la muncă. Agresiunea a fost oprită de un polițist aflat în timpul liber.

Acest atac vine pe fondul unui discurs public tot mai agresiv la adresa muncitorilor străini din România. Recent, vicepreședintele partidului AUR, Dan Tanasă, a postat pe Facebook un mesaj prin care îndemna românii să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”.

Ulterior, Tanasă a încercat să justifice mesajul său, afirmând: „Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.















