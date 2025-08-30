Primăria Municipiului București a autorizat o manifestație a Noii Drepte, care instigă la ură împotriva străinilor, la câteva zile de la un incident xenofob

De la ce a pornit și reacțiile xenofobe care au urmat

Primăria Municipiului București a supus dezbaterii publice, până pe 25 iulie, un proiect de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală. Conform articolului publicat de Buletin de București, această inițiativă a stârnit numeroase reacții negative și xenofobe din partea cetățenilor.

Mulți cetățeni și-au exprimat dezacordul față de această inițiativă. Un bucureștean a scris pe 11 iulie: „Nu doresc nici o incluziune cu nici un MIGRANT!”. Un alt comentariu din 20 iulie afirma: „Doresc să fim în continuare în siguranță. Nu doresc islamiști jihadiști să ne pună în pericol. Nu înțeleg ce e în capul unora”.

Pe lângă comentariile online, Primăria a primit și mesaje pe e-mail, publicate într-un document de 328 de pagini.

Unele dintre aceste mesaje conțineau afirmații precum: „Bucureștiul este deja plin de imigranți. Cuminți, dar mulți. Deja sunt ca gândacii de bucătărie. Se găsește forță de muncă și printre români, nu trebuie să-mi servească covrigul o pakistaneză sau un indian”.

Noua Dreaptă le cere bucureștenilor să refuze populația nonalbă

Protestul va avea loc în 2 septembrie, potrivit site-ului partidului Noua Dreaptă. Pe același site se vorbește despre „anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de bicicliștii Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert, dar în mod sigur provenind din populații noneuropene, de rasă exclusiv nonalbă!”

Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleiași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Senatoarea Victoria Stoiciu a depus plângere penală împotriva organizatorilor

Senatoarea Victoria Stoiciu a reacționat și spune că a depus plângere penală împotriva organizatorilor. Potrivit art. 369 Cod Penal, protestul întrunește toate elementele incitării la ură.

„Deci, Primăria Muncipiului București tocmai a autorizat (încă) o manifestație a Noii Drepte, una care instigă clar la ură împotriva străinilor. Motivul nemulțumirii extremiștilor este punerea în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind Strategia de Incluziune a Migranților în Capitală. Iar Primăria autorizează această manifestație.

Mai mult, în fața presiunii extremiste și a mesajelor xenofobe primite, Primăria se pare că a retras proiectul de strategie. Probabil aveau nevoie de încă o victorie extremiștii.

Pas cu pas, picătură cu picătură, hrănim un monstru care mai devreme sau mai târziu ne va înghiți pe toți. Nu foarte târziu, mă tem.

Am depus plângere penală împotriva organizatorilor manifestației și a autorilor apelului de mobilizare. Manifestația anunțată întrunește toate elementele incitării la ură, conform art. 369 Cod Penal: folosește formulări peiorative și stigmatizante, instigă la discriminare pe criterii etnice și rasiale; cheamă la mobilizare împotriva unui grup de persoane definite prin origine sau rasă; creează un climat de ostilitate și teamă față de străini.

Nu, acestea nu sunt simple opinii politice. Sunt fapte care încalcă legea și care pun în pericol democrația și siguranța fiecăruia dintre noi.

Am văzut recent că de la violența verbală la cea fizică e doar un pas, după ce un muncitor străin a fost agresat pe stradă ca urmare a campaniei de ură duse de extremiști.

Este timpul ca statul român să demonstreze că nu tolerează extremismul și să tragă o linie clară între libertatea de exprimare și incitarea la ură.

Chiar dacă suntem în ceasul al treisprezecelea, tot e mai bine mai târziu decât niciodată”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

Ce prevede, de fapt, Strategia de Incluziune a Migranților

Strategia are mai multe obiective importante:

  1. Respectarea valorilor fundamentale ale societății românești
  2. Sprijinirea participării migranților la viața economică
  3. Încurajarea interacțiunii cu comunitatea locală
  4. Dezvoltarea abilităților lingvistice ale migranților
  5. Familiarizarea migranților cu istoria și cultura Bucureștiului
  6. Asigurarea accesului la educație pentru copiii migranților
  7. Respectarea identității culturale și religioase a migranților
  8. Facilitarea participării la viața politică și publică
  9. Oferirea de informații și sprijin pentru înțelegerea drepturilor și responsabilităților
  10. Combaterea discriminării și a inegalităților
  11. Implicarea migranților în dezvoltarea politicilor publice
  12. Sprijinirea accesului la servicii publice.

Bugetul alocat pentru implementarea programului este de 250.000 de euro, aproximativ 1,2 milioane de lei.

Contextul implementării strategiei

Conform proiectului, această măsură este necesară în contextul creșterii numărului de cetățeni străini în regiunea București-Ilfov. În perioada 2022-2023, acest număr a crescut de la 61.260 la 125.890.

Regiunea București-Ilfov atrage migranți datorită oportunităților economice și a numărului mare de instituții de învățământ superior care oferă programe pentru studenți străini.

Decizia Primăriei vine la doar câteva zile după un incident violent împotriva unui livrator migrant

În contextul acestui val de xenofobie, un incident violent a avut loc în sectorul 2 al Capitalei. Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce a agresat fizic și verbal un livrator străin aflat la muncă. Agresiunea a fost oprită de un polițist aflat în timpul liber.

Acest atac vine pe fondul unui discurs public tot mai agresiv la adresa muncitorilor străini din România. Recent, vicepreședintele partidului AUR, Dan Tanasă, a postat pe Facebook un mesaj prin care îndemna românii să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”.

Ulterior, Tanasă a încercat să justifice mesajul său, afirmând: „Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.

Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Răspunsul ministrului Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după ce Ion Iliescu a murit
Știri România 15:58
Răspunsul ministrului Justiţiei, întrebat dacă dosarele Revoluţiei şi Mineriadei vor fi îngropate după ce Ion Iliescu a murit
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli"
Știri România 14:00
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Primele imagini din comedia „Vecina". Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
Stiri Mondene 14:33
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului a fost cerută în căsătorie de French Montana. Totul despre inelul de 1,1 milioane de dolari
