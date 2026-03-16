Buletin de București a investigat situația Administrației Fondului Imobiliar (AFI), instituție aflată sub umbrela Primăriei Capitalei. Aceasta, în teorie, ar trebui să sprijine persoanele aflate în dificultate prin alocarea locuințelor sociale.

În realitate, locuințele publice sunt distribuite către o rețea de persoane influente, de la politicieni și vedete la funcționari locali sau oameni de afaceri prosperi.

Lista celor care beneficiază de locuințe și terenuri de la Primărie a fost mult timp ascunsă de ochii publicului. Conform sursei citate, apartamente spațioase, de până la 120 de metri pătrați, situate în zone centrale, și terenuri valoroase sunt oferite unor persoane care nu îndeplinesc criteriile de vulnerabilitate. Chiriile pentru aceste proprietăți sunt simbolice, în unele cazuri pornind de la doar 50 de lei lunar.

„Lipsa posibilităților materiale reprezintă doar un pretext pe hârtie pentru acești beneficiari de lux”, arată investigația Buletin de București. Printre cei care au acces la aceste locuințe se numără politicieni controversați, oameni de afaceri implicați în dosare penale, magistrați pensionari cu venituri generoase, dar și funcționari din cadrul Primăriei.

În același timp, cererile bucureștenilor fără posibilități financiare rămân blocate în birocrație. Dosarele acestora zac „în așteptare” sau „în analiză”, fără soluții clare. Această discrepanță ridică întrebări serioase despre modul în care autoritățile gestionează resursele locative destinate celor mai vulnerabili.

