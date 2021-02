Primăria din Arad a primit cei 113 lei confiscați de polițiștii locali de la un cerșetor: "Suma va ajunge în bugetul orașului"

„Poliția Locală Arad a identificat în municipiul Arad un tânăr cerşetor, din Felnac, apt de muncă, care avea asupra sa suma de 113 ron, proveniți din cerşit. Conform propriilor afirmații, tânărul V.A. provine dintr-o familie cu 6 copii. Tatăl său nu lucrează, trăind din alocația copiilor, iar mama sa a decedat anul trecut.

Tânărul a ajuns în Arad, la prânz, cu trenul și a avut nevoie de doar trei ore pentru a obține din cerșit suma de 113 lei care a fost găsită asupra sa. Nu a lucrat niciunde până în prezent şi nu a frecventat şcoala, fiind analfabet.

Tânărul căruia polițiștii i-au luat banii din cerșit. Foto: Facebook /

Direcția Generală Poliția Locală Arad

Poliția Locală Arad lucrează către combaterea fenomenului de cerşetorie în municipiu şi roagă arădenii să nu încurajeze aceste practici! Apreciem faptul că arădenii sunt oameni generoşi, altruişti şi vor să ajute, însă mulți dintre cei care stau cu mâna întinsă sunt apți de muncă şi profită de ajutorul primit.”, e postarea publicată de Direcția Generală Poliția Locală Arad.

„⛔Vă rugăm să Nu încurajați cerșetoria! ⚠️113 lei au fost confiscați în această seară de către agenții Poliției Locale Arad de la o persoană care apela la mila publică. ?Suma confiscată va ajunge în bugetul orașului.”, a scris și Primăria Arad pe pagina de Facebook. Postarea a strâns aproape 1.000 de comentarii, cele mai multe critice la adresa instituției.

„Primăria Municipiului Arad aia sunt bani donati de oameni. Cum puteti sa furati banii donati de alti oameni??”, a scris Marius Pană, în vreme ce Marius David a comentat: „Ce mananca? Sa dea in cap la careva? Asta e solutia? Ok, i-ai de pe strada si ofera-le o alternativa. Daca cetatenii au vrut sa-i dea voi cu ce drept ii confiscati?? Pana la urma primăria e in slujba oamenilor nu invers.

Banii primiți de Primăria Arad. Foto: Facebook /

Primăria Municipiului Arad

Dar nu asta ar trebui sa fie prioritatea acum. Aveti multe alte probleme cu adevarat importante de rezolvat( trafic de tigari, furturi, vandalisme) nu paza personala a celor alesi si a masinilor angajatilor primariei din parcarea din spatele cantinei municipale. Nu pentru asta platim politia locala.”

La rândul lor, cei care administrează pagina primpriei arădene au răspuns contestatarilor: „Hrănim zilnic persoanele fără adăpost. Cum propuneți să stopăm cerşetoria? Să nu luăm nicio măsură şi să le dați bani în continuare, în loc să muncească?”

