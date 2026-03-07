Bonificaţii pentru persoane fizice

Impozit/taxă pe clădiri: 10%

Impozit/taxă pe teren: 10%

Impozit pe mijlocul de transport: 10%

Bonificaţii pentru persoane juridice

Impozit/taxă pe clădiri: 3%

Impozit pe mijlocul de transport: 10%

Plata poate fi realizată la ghişeu, pe platforma online ghiseul.ro sau la staţiile SelfPay amplasate în hipermarketuri, benzinării, agenţii CEC şi magazine. Contribuabilii care nu au cont pe platforma electronică pot obţine ID-ul şi parola necesare accesând direct ghiseul.ro sau trimiţând o cerere însoţită de copia actului de identitate la adresa de e-mail ditvl@primariagalati.ro.

Programul ghişeelor Direcţiei Impozite şi Taxe este următorul

Centrul din str. H. Coandă, bl. J5, parter; str. Brăilei nr. 232, bl. E4, parter; şi str. Basarabiei nr. 55, bl. A16, parter: luni-joi 08.30-15.30, vineri 08.30-12.30;

Centrul din str. Domnească nr. 13, bloc L, parter: luni-vineri 08.30-16.30.

Autoritățile locale încurajează astfel contribuabilii să-şi achite taxele în termen pentru a beneficia de reduceri semnificative.

