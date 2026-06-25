În plus, parcările din zona roșie pot fi folosite gratuit între orele 20.00 și 8.00, conform unei postări făcute miercuri pe pagina de Facebook a primăriei. „Tariful reprezintă o alternativă practică la abonamentele lunare, plata zilnică sau tarifele orare”, au declarat reprezentanții instituției.

Cetățenii pot achita taxa pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, www.mobilitateurbana4.ro, indiferent de domiciliu sau de existența unui loc de parcare de reședință.

În ianuarie, Primăria Sectorului 4 din București a introdus o nouă taxă de dezvoltare urbană de 540 de lei pe an, pentru proprietarii de mașini care nu au loc de parcare. Această măsură vizează reducerea aglomerației și a poluării în zonă.

Taxa, care purta denumirea oficială de „Taxa specială pentru dezvoltare urbană în Sectorul 4 al Municipiului București”, se aplică tuturor celor care nu dețin în proprietate sau în folosință un spațiu destinat parcării, conform autorizațiilor de construire sau documentațiilor de urbanism.

Ca răspuns la reacțiile cetățenilor, primarul Daniel Băluță a anunțat o prelungire a termenului de plată până la 30 iunie 2025, oferind cetățenilor mai mult timp pentru a-și clarifica situația și a furniza documentele necesare.



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