Primăria sectorului 3 reia operațiunea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Edilul Robert Negoiță a declarat, joi, 15 martie, că taxa de recuperare a mașinii va fi aproximativ 500 de lei.

Declarația primarului a fost făcută în cadrul conferinței privind digitalizarea Primăriei Sectorului 3 și reorganizarea instituției. Robert Negoiță a anunțat că mașinile parcate neregulamentar vor fi duse pe un teren din zona CET Sud. “Taxa va fi de aproximativ 500 de lei, iar banii vor fi încasați direct de primărie. Nu facem altceva decât să ne acoperim cheltuielile cu transportul, parcarea, manipularea (mașinilor- n.r.) și paza”, a declarat Robert Negoiță. “Hingherii de mașini” din sectorul 3 vor intra în acțiune de luna viitoare.

Nu e prima dată când se ridică mașini parcate neregulamentar. Această operațiune s-a practicat în toate sectoarele Bucureștiului, cu excepția sectorului 5, până când, în mai 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a declarat ilegale ridicările de autoturisme parcate neregulamentar.

Executivul a modificat însă, în luna decembrie 2016, printr-o Hotărâre de Guvern, regulile de ridicare a maşinilor care staţionează neregulamentar pe carosabil, dar şi a celor parcate pe trotuare, scrie Mediafax. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 22 decembrie 2016 şi a intrat în vigoare sâmbătă, 21 ianuarie 2017. Potrivit documentului, ridicarea autovehiculelor parcate sau staţionate neregulamentar va fi realizată de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia locală, cu excepţia cazurilor în care în autoturism se află persoane.

Primarul sectorului 3 a mai anunţat, astăzi, că, în baza unei noi organigrame, vor fi tăiate peste 100 de posturi din cadrul instituției, singura care nu va fi afectată fiind Direcția de Cultură.

“De anul trecut, salariile au crescut semnificativ, în special, așa cum am mai explicat, în domeniile cheie, cele în care aveam dificultăți să atragem personal bine pregătit. Ca urmare, am demarat, de jumătate de an, o analiză, pentru a vedea clar și realist unde ne situam. Consider că performanța se poate atinge prin implementarea unor proceduri moderne de lucru, cu un personal specializat, cu oameni bine pregătiți și motivați financiar, dar cu o schemă de angajați adecvată nevoilor”, a mai declarat primarul.

