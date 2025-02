Primăria Timișoara caută juriști voluntari ca să o ajute pe o fostă judecătoare, devenită secretar general după pensionare. Ce probleme legale ar putea să apară

Muncă neremunerată în folosul comunității

„Intenția Municipiului Timișoara este aceea de a dezvolta competențele profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în scopul eficientizării activității, profesionalizării și remodelării activității administrației locale timișorene. Lansăm un apel către specialiștii cu studii absolvite în ramura de științe juridice, pentru a colabora ca voluntari în cadrul administrației locale timișorene”, este anunțul Primăriei Timișoara, făcut public în 23 ianuarie 2025.

Potrivit anunțului de recrutare, juriștii voluntari „acordă consiliere și sprijin de specialitate personalului din cadrul Direcției Management Intern și al Direcției Secretariat General privind formarea profesională în domeniul juridic”.

Concret, juriștii voluntari ar urma să „furnizeze suport în domeniul juridic”. „Realizează suportul pentru elaborarea documentațiilor și colectează informații specifice, în vederea întocmirii strategiilor, contractelor cadru. Desfășoară activități de birou specifice direcției: redactări, creare bază de date, etc. Asigură sprijin pentru realizarea atribuțiilor directorului executiv, respectiv a secretarului general, desfășurând munca neremunerată în folosul comunității”, se mai arată în anunțul de recrutare.

Cum a ajuns primăria să recruteze juriști voluntari

Conform anunțului, juriștii voluntari sunt căutați pentru Direcția Management Intern, condusă de Monica Pfeifer, și Direcția Secretariat General, condusă de fosta judecătoare Adina Pokker, devenită secretar general al Primăriei Timișoara la scurt timp după pensionarea din magistratură, în urma câștigării concursului organizat pentru acest post. Practic, Adina Pokker vizează, din postura de secretar general, actele de legalitate emise de Primăria Timișoara și Consiliul Local.

Primarul Dominic Fritz a explicat pentru Libertatea că apelul de recrutare a unor juriști voluntari a fost lansat după ce specialiști în drept din oraș s-au arătat dispuși să ajute gratuit municipalitatea.

„Noi în mai multe domenii am făcut deja apeluri pentru voluntari, tocmai pentru că am văzut că există expertiză în oraș, unde oamenii care nu vor neapărat să lucreze formal în administrație, vor să pună la dispoziția comunității cunoștințele lor. Facem asta cu mult succes, de exemplu, în domeniul IT, unde toată digitalizarea primăriei a fost validată cu diferiți experți din oraș. În ultimul timp, din ce în ce mai mulți juriști s-au oferit și ei să fie, pe engleză se numește sounding board, adică cineva cu care te mai consult să-ți mai validezi un punct de vedere, să-ți mai dea un pont despre o anumită strategie”, a declarat primarul Fritz.

Edilul susține că „pentru a face aceste lucruri cât de transparent și asumat posibil, se fac niște contracte de voluntariat”. „Eu cred că este un semn pentru o instituție deschisă, o instituție care și asumă că trebuie să implice comunitatea și mă bucur foarte mult că în lumea de azi există oameni care fără plată vor să-și pună cunoștințele în slujba comunității”, a mai declarat Fritz.

Dominic Fritz la Primaria Municipiului Timișoara. Foto: Agerpres

Problema de legalitate ridicată de un specialist în drept

Potrivit reprezentanților Primăriei Timișoara, până la data limită de înscriere a voluntarilor nu a fost depus niciun dosar. Termenul a fost prelungit cu câteva zile, până în 4 februarie, iar într-un final s-a înscris un jurist interesat să facă voluntariat. Avocatul Cristian Clipa, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, susține că demersul primăriei ar putea avea o problemă de legalitate.

„Există o lege care reglementează activitatea de voluntariat în România. În principiu, această lege nu exclude ipoteza ca o autoritate, o instituție publică, să recurgă și la serviciile unor voluntari. Numai că voluntariatul implică încheierea unor contracte de voluntariat. Deci relația dintre Municipiul Timișoara, prin primarul său și acești voluntary, urmează să fie reglementată prin contracte încheiate în baza acestei legi 78/2014. Problema concretă, ridicată de statutul acestor voluntari juriști, deci cu studii juridice, este că aceștia în mod normal nu pot exercita atribuții care implică realizarea unor prerogative de putere public”, a explicat Clipa.

Potrivit conferențiarului universitar, prerogativele de putere public sunt reglementate de Codul Administrativ și nu pot fi exercitate de oricine.

„Aceste prerogative de putere publică nu pot fi exercitate decât în exclusivitate de juriștii care ocupă o funcție publică. Deci sunt funcționari publici și sunt plasați sub statutul funcționarilor publici. Dacă prin aceste contracte de voluntariat juriștii voluntari vor fi puși în situația de a exercita eventual prerogative de putere publică, respectiv vor fi puși în situația de a desfășura activități care implică realizarea unor prerogative de putere publică, atunci vom fi în afara legii și aceste contracte vor fi nelegale”, a declarat Cristian Clipa pentru Libertatea.

Avocat Cristian Clipa. Foto: banatulazi.ro

„Se vrea o treabă foarte americănească, dar este teribil de neinspirată”

Avocatul Clipa susține că o problemă pentru juristul voluntar este și aceea că nu depune jurământul solemn pe care trebuie să îl depună un funcționar public. „În lipsa acestui jurământ și a unui angajament solemn de respectare a tuturor standardelor de comportament descrise de lege în materia statutului funcționarilor publici, s-ar putea, ca la un moment dat, unul dintre acești voluntari să greșească, profesional vorbind, și de aici se vor evi tot felul de consecințe juridice. În orice caz, mie mi se pare că recursul la voluntari e o treabă care se vrea a fi foarte americănească, dar este teribil de neinspirată, în condițiile în care ai fi putut încadra juriști, ai fi putut încadra inclusiv juriști debutanți, prin organizarea unor concursuri și așa mai departe”, a mai declarat Clipa.

Problema accesului la informații sensibile

Conferențiarul Facultății de Drept de la Universitatea de Vest din Timișoara mai spune că juriștii voluntari ar trebui să își asume niște angajamente de confidențialitate a lucrărilor, dar și să fie autorizați să manipuleze date cu caracter personal.

„Sigur că toate aceste lucruri sunt reglementate de legea activității de voluntariat, pot fi trecute în contractul de voluntariat. Dar cum angajezi răspunderea, inclusiv răspunderea patrimonială, pentru că acești voluntari nu vor răspunde niciodată disciplinar. Ei pot răspunde numai contractual și în limitele contractului de voluntariat. Asupra lor funcționarii de conducere, secretarul general al unității administrativ-teritoriale și primarul nu exercită o putere disciplinară”, a mai punctat Clipa.

Avocatul susține că a și scris o lucrare pe tema voluntariatului în administrația publică, unde a arătat că „rolul acestui instrument de înmulțire a personalului de serviciu e mai degrabă cantitativ”. „Poți să atragi niște oameni care să desfășoare o activitate profesională, dar calitatea acestei munci e, să spunem, mai puțin satisfăcătoare. Eu nu cred în ideea că poți să atragi prin instrumentul voluntariatului specialiști de înaltă ținută pentru că oamenii aceia realmente nu au timp să facă asta”, a mai declarat Clipa pentru Libertatea.

Dominic Fritz: „Nu ne reprezintă în instanță, nu semnează acte”

Primarul Dominic Fritz susține că demersul municipalității nu are nicio problemă de legalitate pentru că juriștii voluntari căutați de primărie nu semnează acte și nu reprezintă primăria în instanță. „Sunt pur și simplu la fel ca atunci când am o problemă în IT și vreau să știu ceva, sun la un IT-ist. La fel când am un pod și nu știu către cine să mă îndrept sau am un caiet de sarcini și mai rog un specialist constructor să se mai uite peste. Adică în toate spețele primăriei noi încercăm să fim cât de deschiși posibil pentru expertiză din afara instituției. De ce să nu facem asta și în spețe juridice? Încă o dată. Aici e vorba de niște opinii profesionale foarte punctuale pe care le avem ca să rotunjim perspectiva noastră asupra unei probleme. Nu este vorba că ei înlocuiesc pe cineva care ar lucra în primărie”, a explicat Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei a mai declarat că nu se pune problema ca juriștii voluntari să aibă acces la informații sensibile. Edilul susține că voluntarii juriști vor avea obligații de confidențialitate și a dat un exemplu de situație în care un jurist poate fi de ajutor primăriei. „E mult mai transparent să facem anumite consultări cu comunitatea într-un mod asumat, cu un contract de voluntariat. Dacă discutăm, de exemplu, despre jurisprudență pe o anumită speță nu înseamnă că noi dăm din casă tot ce gândim noi, ci avem ajutor din exterior pentru a accesa mai multe informații decât le putem accesa strict cu resursele pe care le avem”, a exemplificat Dominic Fritz.

