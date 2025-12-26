În septembrie, Primăria Timișoara a demolat terasa restaurantului Dinar pentru că a constatat, după ani buni, că aceasta a fost ridicată ilegal, pe domeniul public. La trei luni distanță, a reapărut trotuarul, iar trecătorii nu mai trebuie să circule pe carosabil, relatează publicația locală Tion.

„Ne-au furat un trotuar, acum l-am pus la loc. Aici, după cum știți, a fost o terasă extinsă ilegal. Oamenii n-au avut unde să meargă, efectiv au mers pe stradă. Acum am demolat această terasă și am făcut un trotuar și asta este un bun exemplu.

Uneori, lumea zice că «De ce demolează Fritz?» Iată, demolăm atunci când spațiul public este ocupat ca să punem altceva la loc. În cazul ăsta, un trotuar pe care acum copiii și alți pietoni pot să meargă în siguranță”, a spus primarul Dominic Fritz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE