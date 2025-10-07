Astfel, autoritățile din Timișoara au transmis o cerere oficială de reexaminare către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Timiș, în legătură cu încheierea de intabulare emisă pentru restaurantul Dinar.

„Demersul a fost inițiat pentru restabilirea legalității, în contextul acțiunilor municipalității de eliberare a domeniului public ocupat abuziv în această zonă. Astfel, municipalitatea solicită revenirea la situația anterioară în cartea funciară, după ce, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate neconcordanțe juridice și tehnice în documentația aprobată. Printre altele, geometria terenului, care aparține statului român, a fost modificată fără acordul proprietarului”, au transmis reprezentanții Primăriei Timișoara.

Printr-o dispoziție semnată de către primarul Dominic Fritz, construcția care fusese extinsă pe trotuarul de pe strada Barbu Iscovescu a fost demolată.

Ulterior, Fritz a explicat cum construcțiile ilegale fără acte din Complexul Studențesc s-au transformat în unele cu acte.

„Primăria Municipiului Timișoara va continua să utilizeze toate instrumentele legale pentru a apăra integritatea domeniului public(…) pentru clarificarea acestei situații și pentru prevenirea oricăror practici care ar putea prejudicia patrimoniul municipiului”, a precizat Primăria Timișoara.

