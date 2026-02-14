„Unde se duc prismele publicitare, amplasate ilegal pe trotuare, atunci când se duc? Mie nu-mi pasă, important este că se duc… Am instruit Politia Locală a Municipiului București să elimine toate ilegalitățile. 12 au fost luate de pe spațiul public săptămâna aceasta”, a spus Ciucu.

Acesta îi îndeamnă pe cetățeni ca, dacă mai observă astfel de elemente stradale, să apeleze la Poliția Locală a Municipiului București.

Acesta a mai precizat că a dat în lucru un nou regulament al Bucureștiului pentru reclamă și publicitate, iar în aproape 2 luni va fi dezbătut public.

Această măsură a mai fost adusă în trecut și în Sectorul 6, conform Buletin de București. În luna septembrie a anului 2024, primarul Sectorului 6 de la momentul respectiv anunța că instituția va începe să aplice amenzi pentru reclame și firme montate fără respectarea ghidului de publicitate.



