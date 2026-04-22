Potrivit raportului Curții de Conturi, administrația locală a majorat nelegal cheltuielile cu bunurile și serviciile în perioada analizată, suma totală depășind 113.000 de lei. Asta pentru a plăti 38 de abonamente de telefonie mobilă, în condiţiile în care în cadrul entităţii figurează doar 10 angajaţi conform statelor de plată.

„Din verificările efectuate, echipa de audit a constatat şi faptul că, în perioada 2021-2025, au fost identificate achiziţii publice efectuate de către entitate şi care nu au fost prevăzute în programele anuale ale achiziţiilor publice şi nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016”, se arată în raportul Camerei de Conturi Alba.

Mai mult, între 2021 și 2025, Primăria Cut a efectuat achiziții directe în valoare totală de 8,7 milioane de lei, fără a transmite notificările necesare în SEAP, încălcând astfel legislația în vigoare.

Inspectorii au mai descoperit că, în aceeași perioadă, administrația a ignorat cadrul legal privind controlul financiar preventiv propriu.

Angajamentele bugetare, plățile și alte operațiuni financiare au fost realizate fără viza prealabilă prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Primăria a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 7.500 de lei.

Raportul subliniază grave deficiențe în gestionarea banilor publici la nivel local.

În comuna Cut din Alba trăiesc în jur de o mie de locuitori, potrivit Recensământului din 2021.