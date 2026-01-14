Un „ghid digital” disponibil 24 de ore din 24

Zenia este integrată în site-ul oficial al municipalității Genova și poate fi accesată direct de pe pagina principală. Rolul ei este să îi ajute pe utilizatori să găsească rapid informații despre servicii publice, birouri, proceduri administrative și date de contact, fără a mai fi nevoie de drumuri sau apeluri repetate.

Asistentul virtual funcționează permanent, 24 de ore din 24, și este gândit să simplifice relația dintre administrație și cetățeni.

Zenia vorbește nouă limbi, inclusiv româna

Un detaliu important pentru comunitățile de străini din oraș este că Zenia poate fi folosită în nouă limbi. Printre acestea se numără italiana, engleza, germana, franceza, spaniola, portugheza, dar și româna, bengaleza și urdu.

Platforma a fost concepută astfel încât să fie accesibilă și persoanelor cu dizabilități, fiind compatibilă cu principalele instrumente de accesibilitate digitală.

Poți scrie sau vorbi cu Zenia

Interacțiunea cu asistentul AI se poate face în două moduri. Utilizatorii pot scrie direct într-o fereastră de chat sau pot folosi funcția de „vorbire în text”. Prin activarea microfonului, întrebările pot fi adresate vocal, iar Zenia răspunde atât în scris, cât și verbal.

Serviciul poate fi utilizat anonim sau după autentificare, folosind instrumentele digitale oficiale din Italia, precum identitatea electronică sau cardul național de servicii.

Ce poate face concret asistentul AI

Din punct de vedere practic, Zenia nu oferă doar informații generale. Asistentul poate ajuta și la trimiterea de sesizări, solicitarea de asistență sau programarea unor întâlniri cu birourile din cadrul primăriei. Toate aceste operațiuni sunt ghidate pas cu pas și pot fi realizate în câteva minute.

Autoritățile subliniază însă că Zenia nu înlocuiește contactul direct cu funcționarii și nu are valoare juridică. Este un instrument de orientare și sprijin, nu o autoritate oficială de decizie.

Platforma nu stochează date personale care pot identifica utilizatorii, cu excepția situațiilor în care sunt făcute solicitări concrete, programări sau raportări de probleme. O sesiune de utilizare durează maximum 30 de minute și permite până la cinci întrebări, după care este necesară inițierea unei noi sesiuni.

Atenție, se oprește singură dacă îi vorbești urât. Folosirea unui limbaj ofensator sau agresiv duce la întreruperea automată a interacțiunii.

Proiect finanțat din fonduri europene

Zenia este un proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Național Metro Plus și Orașe Medii din Sud 2021–2027. Din punct de vedere tehnic, sistemul se bazează pe tehnologia Microsoft și pe un model OpenAI, fiind conceput să ofere răspunsuri bazate exclusiv pe conținutul site-ului instituțional.

„Proiectul Zenia pornește din dorința noastră de a face accesul la serviciile municipale mai simplu, mai rapid și mai incluziv”, a declarat Rita Bruzzone, consilier pentru tehnologia informației, tranziția digitală și personal, citată de autoritățile locale.

„Decizia de a face chatbotul disponibil în mai multe limbi este un pas concret către o administrație publică mai accesibilă și mai aproape de oameni”, a mai spus aceasta.

Prin lansarea acestui asistent virtual, Genova încearcă să facă un pas clar spre digitalizarea administrației și spre o comunicare mai ușoară cu toți cei care trăiesc sau ajung în oraș, inclusiv cu românii.