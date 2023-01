Primarii dau bani publici ca să fie chemați la radio

În emisiunea de la postul de radio Horion, fondat de un politician, fost primar PSD, primarii plătesc aproape 600 de euro din bani publici, pe ediție, ca să vorbească pe post. Achiziția publică e făcută prin sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi are denumirea „Interviuri şi promovare în emisiunea «Orele primarului»”.

Cumpărarea se face chiar dacă prin Legea Audiovizualului 544/2002 este interzisă cumpărarea de conținut editorial, pentru că în lege se spune că „sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine”.

Cumpărarea de conținut editorial, indiferent de formă, este ingerință comercială în conținut.

A fost primar PSD, a pierdut ultimele alegeri

Radio Horion se recomandă ca „primul post particular de radio apărut în Craiova”. Horion a fost fondat de Ion Horăscu, fost primar PSD al comunei Prundeni din Vâlcea, conform Recorder. Horăscu a pierdut ultimele alegeri, la care a participat din partea PMP, fiind învins de noua reprezentantă a social-democraților, Cristina Munteanu.

Majoritatea primarilor invitați de Horion sunt din Dolj (14), însă există cazuri și din Vâlcea sau din Olt, județele învecinate. La fel, cei mai mulți dintre primari sunt de la PSD, în număr de 11, însă există și 5 cazuri de la PNL.

Emisiunea este difuzată în fiecare duminică de la ora 12:00 la ora 14:00. Pe parcursul celor două ore, ascultătorii nu sunt înştiinţaţi că primarii au plătit invitaţia în emisiune.

Cine a venit la emisiune în 2022

Care sunt primarii care au „cotizat” în 2022 pentru a apărea la „Orele Primarului” sau au plătit bani către Radio Horion:

Argetoaia. Primar: Mircea Beznă (PSD)

Cerăt. Primar: Ionuț-Octavian Barbu (PSD)

Podari. Primar: Aurel-Florin Gheorghiță (PSD)

Bălcești (oraș). Primar: Constantin Aleca (PNL)

Bârca. Primar: Cristinel Urtilă (PSD)

Predești. Primar: Florian Șerban (PNL)

Țuglui. Primar: Marin Totoroață (PSD)

Optași-Măgura. Primar: Marin Scurtu (PSD)

Cârcea. Primar: Valerică Pupăză (PSD)

Castranova. Primar: Dumitru Măceșanu (PNL)

Ișalnița Primar: Tiberiu Dascălu (PSD)

Afumați (DJ). Primar: Dumitrel-Titel Stoenescu (PNL)

Moțăței. Primar: Florentin-Răzvan Mărgelu (PSD)

Galicea Mare. Primar: Cristian Văduva (PSD)

Caraula. Primar: Titel Păun (PSD)

Maglavit. Primar: Marius-Iosif Mureșan (PNL)

Unele dintre primării, cum este cazul celei din Cârcea, s-au lăudat pe Facebook cu interviul și au invitat sătenii să asculte programul înregistrat.

Emisiunile nu sunt disponibile online, ci doar în intervalul amintit pe frecvența radioului.

Premiat pentru emisiune

Realizatorul Nelu Bolcu (74 de ani) a făcut sute de emisiuni „Orele Primarului” de-a lungul timpului, ajungând la ediția cu numărul 810. Prima ediţie a emisiunii a fost difuzată pe 22 noiembrie 2002.

Pentru programul său, Bolcu a fost premiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Realizator radio: „Toţi primarii plătesc, absolut toţi”

Contactat de Libertatea, Nelu Bolcu a admis că edilii invitaţi plătesc pentru prezenţa lor în emisiune şi că banii reprezintă o parte semnificativă a veniturilor pe care postul de radio le strânge din publicitate. „Toţi primarii plătesc, absolut toţi. Noi suntem un post privat, nu avem alte fonduri decât puţina publicitate pe care reuşim s-o facem în viaţa asta scumpă şi săracă şi emisiunea cu primarii. Din asta ne susţinem şi salariile foarte mici, şi plata utilităţilor, şi aşa mai departe”, a explicat realizatorul emisiunii „Orele Primarului”.

Întrebat de ce ascultătorii nu sunt informaţi de faptul că invitaţii săi plătesc pentru a fi prezenţi în emisiune, Bolcu a explicat că, din punctul său de vedere, nu are această obligaţie. „De ce să spun? Chiar nu înţeleg de ce trebuie să spun că am primit suma de 2.800 de lei. Aşa ar trebui? Cine spune asta? O să spun de acum încolo, dacă mă obligă cineva. Dar nu mă obligă nimeni. Aşa că nu înţeleg de ce insistaţi cu întrebări de genul ăsta. Plata se face prin SEAP, facturile nu umblă din mână în mână, oamenii ascultă, nu înţeleg de ce mă întrebaţi asta. N-am auzit niciodată pe alte posturi de televiziune că emisiunea e publicitară. Bine, nici nu le-ascult”, a spus Nelu Bolcu.

„Omul mă întreabă cât costă, eu spun care e preţul”

L-am rugat pe jurnalistul Radio Horion să ne explice cum procedează pentru a realiza emisiunile „Orele Primarului”, iar acesta ne-a detaliat: „Eu fac invitaţie primarilor, le spun cine sunt, ce radio reprezint, dacă doresc să vină la o emisiune legată de comunitatea lor. Omul mă întreabă cât costă, eu spun care e preţul stabilit de conducerea radioului, îi trimit tematica detaliată, îi spun ce anume discutăm, ca să fie pregătit, să nu spună că nu ştie. Are şi preţul, şi adresa de SEAP pe care să facă comanda. Dacă vrea, participă; dacă nu vrea, nu”.

Am avut şi primari care, din lipsă de fonduri, nu au venit la emisiune. Asta e, mergem mai departe. Şi cu asta, basta. Nelu Bolcu, realizator Radio Horion:

Am încercat să aflăm şi cum justifică jurnalistul cuantumul de 2.800 de lei pe care edilii trebuie să-l plătească pentru apariţia la Radio Horion. A explicat Nelu Bolcu: „Aşa a stabilit consiliul nostru de conducere, asta e. Eu sunt doar un ziarist, atât. Am 74 de ani, fac radio de 54. E hotărârea lor, lucrurile sunt la patron. Aţi vorbit deja cu un primar, cu un coleg de-al meu de la radio, ce să spun mai mult? Insistaţi şi chiar mă deranjează intervenţia dumneavoastră. Nu trebuie să vă supăraţi. Să aveţi un an bun cu sănătate”.

Primar: „Vii, faci, dar plăteşti o sumă”

Libertatea a stat de vorbă și cu unul dintre primarii invitați la emisiune, edil care a plătit și el „cotizația” de aproape 600 de euro. Marin Scurtu (PSD), edil în Optași-Măgura, spune că „Orele Primarului” nu este prima emisiune pentru care a plătit, iar această practică este atât de des întâlnită încât i se pare normală: „Eu am mai fost şi la Etno TV, la Favorit. Vii, faci, dar plăteşti o sumă”.

Marin Scurtu, primarul comunei Optași-Măgura

Scurtu spune că participarea la astfel de emisiuni este în interesul comunităţii pe care o administrează: „Eu am considerat că e binevenită pentru cei care ascultă, pentru că eu am în comună secţii de croitorie, secţii de mobilă, se face şi agricultură. Am considerat că, dacă aud, cei interesaţi poate vor investi în localitate. Aţi văzut că acum aleargă lumea în special după terenuri agricole. Noi suntem interesaţi să creăm ceva ca oamenii să nu mai plece în străinătate, să vină la noi, să lucreze aici, în ţară, în comună”.

L-am întrebat pe primarul din Optaşi-Măgura dacă, pe parcursul interviului de la Radio Horion, a primit şi întrebări mai incomode din partea realizatorului.

Întrebări-capcană? Păi, domnule, eu nu accept aşa. Eu am acceptat ca totul să fie un interviu plăcut, din care să rezulte că localitatea mea are o disponibilitate pentru investitori. Ce întrebări-capcană? Păi, atunci, ce facem? Marin Scurtu, primar Optaşi-Măgura:

Am încercat să aflăm şi de la primarul din Optaşi-Măgura care este procedura pentru a participa la emisiunile de la Radio Horion, iar acesta ne-a detaliat: „Cum m-aţi sunat dumneavoastră acuma, aşa m-a sunat şi domnul Bolcu: «Uite, avem emisiunea asta la radio, dacă vreţi să vă iau un interviu în care să spuneţi ce face comuna dumneavoastră, cu ce se ocupă, câţi sunteţi, câţi lucraţi». «Da, domnule, cum să nu, eu chiar sunt interesat de aşa ceva». Şi, înainte de a veni să-mi ia interviu, am stabilit şi suma. Atât costă, atât durează. El era ca un întreprinzător. Doar nu-mi făcea mie reclamă la comună pe degeaba. Deci asta a fost discuţia: vreau să vă fac reclamă la comună, acceptaţi sau nu acceptaţi”, a explicat Marin Scurtu.

