Școlile și grădinițele, închise

Recomandarea vine după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente în județ. Totodată, și Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA) a emis un cod roșu de viituri și inundații pe mai multe râuri din Constanța. 

Miercuri, 8 octombrie, școlile și grădinițele vor fi închise. Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, i-a sfătuit pe localnici să stea în casă și pe angajatori să le dea voie oamenilor să lucreze de acasă. 

„Prefectura a avut o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și noi la primărie, și deciziile au fost mai multe. În primul rând miercuri, în data de 8, când ne așteptăm ca precipitațiile să fie abundente, așa cum ați văzut în avertizările meteo, școlile vor fi închise. Ideea este următoarea: populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă”, a transmis edilul.

Astfel, potrivit lui Chițac, traficul se reduce, iar autoritățile au posibilitatea să intervină nestingherit în cazul unor evenimente nedorite. 

„Recomandăm, de asemenea, angajatorilor, instituțiilor statului, operatorilor economici, în măsura în care este posibil să le dea o zi liberă lucrătorilor sau dacă pot, după caz, să facă telemuncă sau muncă la domiciliu”, a spus Vergil Chițac. 

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Trei județe, sub alertă de vreme extremă

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. 

„Le recomandăm cetățenilor să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Eu nu vreau să panichez pe nimeni, pentru că eu nu sunt panicat, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a explicat Vergil Chițac. 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru două luni.

De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
GSP.RO
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Ce salariu are un director de sănătate publică. Alexandru Rafila: Credeţi că sunt mulţi amatori să fie șefi la DSP?
Știri România 08:28
Ce salariu are un director de sănătate publică. Alexandru Rafila: Credeţi că sunt mulţi amatori să fie șefi la DSP?
Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie - 2 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Știri România 08:18
Cum va fi vremea în perioada 6 octombrie – 2 noiembrie 2025. Meteorologii anunță când scăpăm de ploi, unde se încălzește
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Rețeta specială de omletă a Andrei Măruță. Ce adaugă în mâncare pentru un gust mai bun
Stiri Mondene 09:15
Rețeta specială de omletă a Andrei Măruță. Ce adaugă în mâncare pentru un gust mai bun
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 06 oct.
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.ro
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Parteneri
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Mediafax.ro
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii
KanalD.ro
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii

Politic

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 06 oct.
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Politică 06 oct.
Lia Olguţa Vasilescu spune că OUG 52/2025 interzice inclusiv deszăpezirea
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”