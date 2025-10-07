Școlile și grădinițele, închise

Recomandarea vine după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente în județ. Totodată, și Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INGHA) a emis un cod roșu de viituri și inundații pe mai multe râuri din Constanța.

Miercuri, 8 octombrie, școlile și grădinițele vor fi închise. Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, i-a sfătuit pe localnici să stea în casă și pe angajatori să le dea voie oamenilor să lucreze de acasă.

„Prefectura a avut o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și noi la primărie, și deciziile au fost mai multe. În primul rând miercuri, în data de 8, când ne așteptăm ca precipitațiile să fie abundente, așa cum ați văzut în avertizările meteo, școlile vor fi închise. Ideea este următoarea: populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă”, a transmis edilul.

Astfel, potrivit lui Chițac, traficul se reduce, iar autoritățile au posibilitatea să intervină nestingherit în cazul unor evenimente nedorite.

„Recomandăm, de asemenea, angajatorilor, instituțiilor statului, operatorilor economici, în măsura în care este posibil să le dea o zi liberă lucrătorilor sau dacă pot, după caz, să facă telemuncă sau muncă la domiciliu”, a spus Vergil Chițac.

Trei județe, sub alertă de vreme extremă

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore.

„Le recomandăm cetățenilor să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Eu nu vreau să panichez pe nimeni, pentru că eu nu sunt panicat, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a explicat Vergil Chițac.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru două luni.

De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.



