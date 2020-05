Ceremonia s-a ţinut în cadru restrâns din cauza restricţiilor impuse de autorităţi pe fondul pandemiei de COVID-19.

“Nu am avut ce face. Date fiind restricţiile, nu am putut invita orădenii să ia parte la eveniment. În urmă cu un an, când am comandat statuia pentru a fie dezvelită la împlinirea a 150 de ani de la naşterea marelui arhitect, nu ştiam că în aceste zile ne vom confrunta cu pandemia de coronavirus”, a declarat, pentru Bihoreanul, primarul Ilie Bolojan.

Statuia a fost realizată de sculptorul clujean Alexandru Păsat, pentru suma de 400.000 de lei.

Decedat la doar 42 de ani (1 mai 1892 – 11 iunie 1912), Rimanóczy Kálmán jr a proiectat cele mai emblematice clădiri orădene.

Gândiți-vă cum ar arăta centrul istoric fără clădirea Episcopiei Greco-catolice, Palatul primăriei, Casa venețiană, sediul Episcopiei Ortodoxe, palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo și multe alte clădiri. A fost cel mai mare arhitect pe care l-a dat Oradea. Osemintele sale se odihnesc în cripta Bisericii Romano-Catolice Olosig pe care a proiectat-o. Primarul Oradei, Ilie Bolojan:

Citeşte şi:

Zece oameni din Iași au murit după ce au băut alcool sanitar contrafăcut

Atac la Traian Băsescu, după ce acesta a spus despre romi că sunt “minoritatea care a făcut o imagine deplorabilă poporului român”: Traiane, nici nu știi cât de mic începi să fii!

Deși știa că e depistat pozitiv cu COVID-19, managerul spitalului din Tg. Jiu a refuzat internarea. El a confirmat pentru Libertatea că nu-i în spital: “Sunt acasă. De joi, parcă”