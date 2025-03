Se fac investiții în industria de apărare

Producția de serie va începe la uzina Carfil Brașov, după ce prototipul va fi finalizat în vara acestui an. Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a industriei de apărare românești.

Bogdan Ivan a declarat că „în momentul de faţă, ceea ce o să avem sigur până la final de an, e faptul că o să avem dronele noastre, că o să avem RDX-ul şi TNT-ul, lucrăm la remodernizarea liniilor de producţie pe aceste două componente extrem de importante. O să avem, în aproximativ doi ani şi jumătate, propriile noastre pulberi, într-un joint venture cu o mare companie din afara României, şi, de asemenea, avem mecanismul FMS pentru muniţie calibrul 155”.

Ministrul a menționat că aproximativ un miliard de lei vor fi investiți în proiecte de producție de tehnică militară în acest an. Aceste fonduri vor fi direcționate către companiile naționale din industria de apărare.

Colaborare cu Ministerul Apărării

În prezent, Ministerul Economiei colaborează strâns cu Ministerul Apărării pentru a acoperi cât mai mult din necesarul Armatei Române prin industria națională de apărare. Se analizează capacitățile de producție existente și potențialele investiții pentru a răspunde cerințelor specifice ale armatei.

Recomandări Conținutul toxic din social media afectează fetele din România. 47% dintre adolescente se confruntă cu presiunea de a arăta perfect

„Avem două paliere, o dată necesarul intern, în care Ministerul Apărării vine şi face comenzi. Ei ne-au transmis Planul de înzestrare a Armatei Române. În momentul de faţă, colegii mei la nivel tehnic lucrează cu cei din MApN pe această analiză – necesarul Armatei române, pentru a vedea la modul foarte concret ceea ce putem să producem şi să livrăm mâine, pe de o parte, iar, pe de altă parte, acolo unde putem să facem investiţii, de exemplu, la Făgăraş, linia de producţie de TNT, de RDX, cum e situaţia fabricii de pulberi Victoria, la care deja am câştigat procesele de expropriere a terenului şi am intrat deja. Acum analizăm la modul foarte clar unde investim foarte ţintit şi unde putem să şi producem până la finalul acestui an – de la muniţie de calibrul 155, compatibilă NATO, până la tot ce înseamnă TNT, RDX. Suntem pregătiţi să extindem capacităţile de producţie şi acum lucrăm, împreună cu Ministerul Apărării, la acest mecanism de asigurare a cât mai mult din necesarul intern al României”,a declarat ministrul Economiei.

România își propune să participe la mecanismul SAFE al Uniunii Europene, care prevede investiții de până la 150 de miliarde de euro în înarmarea UE. Țara noastră are potențial în domenii precum tehnologia avansată, securitatea cibernetică, inteligența artificială și producția de drone.

Recomandări „O ciocnire directă între Rusia și NATO” amenință Moscova, după ce țările europene au discutat să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina

Programul offset – achiziții militare de peste 10 milioane de euro

Bogdan Ivan a subliniat importanța programului offset, care prevede că pentru achizițiile militare de peste 10 milioane de euro, minimum 80% din producție să fie realizată de companiile românești. Acest mecanism va contribui la dezvoltarea tehnologică și economică a industriei naționale de apărare.

Aceste inițiative reprezintă un pas important în modernizarea și consolidarea capacităților de apărare ale României, depășind stadiul declarațiilor politice și trecând la acțiuni concrete în industria națională de apărare.

„Vorbim despre tot ceea ce înseamnă programul offset. Pentru fiecare achiziţie mai mare de 10 milioane de euro, în clipa în care se activează mecanismul de interes esenţial de securitate a României, intrăm într-un proces care vine şi aduce în România tot ceea ce înseamnă producţie în proporţie de minimum 80% la companiile publice şi private din ţara noastră. E un pas extrem de important care ne asigură dezvoltare şi tehnologică şi ne asigură resursele prin care putem să investim real, nu doar pe TikTok sau în declaraţii politice, în industria naţională de apărare, pentru că de foarte mulţi ani se fac doar declaraţii politice pe acest subiect”, a adăugat Bogdan Ivan.

Recomandări România nu va trimite militari pe front, în Ucraina, anunță Ilie Bolojan după discuțiile de la Paris: „Nu am avut nici o problemă, nici cu Franța”

Alte drone românești vor fi produse lăngă Ploiești, iar aparate de zbor vor fi fabricate la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială (INCAS) din Strejnicu. Aceste drone vor fi destinate utilizării în scopuri militare, civile și de apărare.

Urmărește-ne pe Google News