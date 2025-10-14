Lecții din războiul din Ucraina

„Dacă Rusia ar ataca Polonia în același mod în care a intervenit în Ucraina, NATO ar răspunde rapid și eficient. În primele ore, orice instalație militară relevantă ar fi nimicite”, a afirmat Hodges. Fostul general a subliniat că planurile Alianței nu vizează doar Polonia, ci și principalele baze militare ruse din regiune, inclusiv cele din Sevastopol.

Hodges a explicat că experiența războiului din Ucraina a oferit NATO indicii importante despre modul în care Moscova reacționează în conflict. În opinia sa, sancțiunile internaționale nu au diminuat semnificativ hotărârea Rusiei, iar acordurile precum cele de la Minsk nu și-au atins scopul.

Controverse privind armamentul

Comentariile lui Hodges au stârnit reacții dure în cercurile militare și politice ruse. Deputatul și fost general Andrey Gurulev a subliniat necesitatea pregătirii pentru un posibil conflict major, iar alți oficiali de la televiziunea de stat au avertizat asupra riscului escaladării într-un conflict global.

Între timp, Ucraina a solicitat oficialilor americani furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea fi folosite pentru apărare și amplasate de partenerii europeni. Rachetele Tomahawk, cu o rază de peste 2.400 km, ar permite atingerea unor obiective strategice în Rusia, fără implicarea directă a armelor nucleare, conform SUA. Moscova a ridicat semne de întrebare asupra caracterului nuclear al acestor arme, însă Washingtonul a clarificat că nu se intenționează transferul de rachete atomice către Kiev.

Președintele Donald Trump a anunțat posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dacă războiul cu Rusia nu se va încheia, dar a precizat și că ar putea să-i dea lui Putin un nou ultimatum.

