Totuși, faptul că singura secție de votare din Noua Zeelandă e în Insula de Nord, în Auckland, îi impiedică pe unii români să voteze.

Spre exemplu, între Dunedin, din Insula de Sud, și Auckland sunt 1.422 de kilometri, adică peste 19 ore de condus cu mașina.

”În ultimele două luni, eu am încercat să accesez site-ul votstrainatate.ro si m-a scos afară de fiecare dată. Sincer, în 19 ani , de când sunt în Dunedin, am reușit să votăm niciodată! Și nu că nu am fi vrut!”, mărturisit Bebe Chirilă.



Ar fi putut să facă o secție de votare și aici, în insula de sud. Bebe Chirilă:



Alături de prietenii români, sibianul a fost la Cupa Mondială de rugby 2019.

Conform ultimelor date, în jur de 5.000 de oameni formează comunitatea românească din Noua Zeelandă.

”Noi suntem mai norocoși, locuim chiar în Auckland, dar vom merge duminică să votăm. Suntem cam 15 persoane”, a completat Adriana Thomson.

Sufragiu, trei ani în prelucrare!

Dana Molnar, care locuiește în Port Vila, Vanuatu, a avut o experiență nefericită la alegerile din 2016. Dana a povestit pe blogul ei cum a votat degeaba prin corespondenţă, sufragiul ei ”rămânând în prelucrare la Oficiul Poştal 83 Bucureşti”.

Locuiesc în continuare în Vanuatu, dar am noroc, sunt momentan în România. Așa că, de data aceasta voi vota la fața locului. Altfel, probabil aș fi votat tot prin corespondență. Având în vedere că, în cazul meu, cel mai apropiat consulat român de Vanuatu e la 2.500 de km, trei ore de avion şi 500 de euro, dacă nu se introducea votul prin corespondenţă nu aş fi putut vota.

Dana Molnar:

Dana a dezvăluit pe blogul ei că așteaptă un copil:

”Ne mărim familia: eu și Jonathan așteptăm un bebe! Made in Vanuatu, din ingrediente românești și franțuzești, bien sûr (plus olandeze, ungurești și algeriene, dacă e să punem la socoteală toate originile). Bebe a prins deja o vară și o toamnă în emisfera sudică, plus încă o vară și acum o toamnă în emisfera nordică. Deocamdată stă la căldură în burtică, dar în curând va face cunoștință cu frigul din România”.

Gălățeanca Nineta Bărbulescu e ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Kiribati, Samoa, Insulele Solomon, Tuvalu şi Vanuatu.

Ninenta Bărbulescu

Primii români care au votat, o familie stabilită de trei generații la Auckland

Bună dimineața, eu sunt la Melbourne, unde avem cea mai mare comunitate din Australia. Primii români care au votat sunt dintr-o

familie care trăiește de trei generații la Auckland, Noua Zeelandă.

Ambasador Nineta Bărbulescu, pentru Libertatea:

Peste 40.000 de români trăiesc la Antipozi, conform ultimelor date.

Secția de votare din Auckland e la etajul 16, ultimul, al clădirii din stânga

Organizare specială și în secția de votare de la Amsterdam. Inclusiv locurile de parcare sunt indicate.

