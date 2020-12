Primii „teslionari”. În urmă cu trei ani a investit 90.000 de dolari în acțiuni Tesla, astăzi este milionar

Brandon Smith este un producător video din Milwaukee, SUA. Nici măcar nu are o mașină Tesla. Dar el a investit 10.000 de dolari în anul 2017 în acțiunile producătorului de mașini electrice. Ulterior, el a mai făcut achiziții, investind în total 90.000 de dolari în titlurile companiei, potrivit Bloomberg.

Holy smoke's I'm a $TSLA-naire! It was @Gfilche that got me inspired to invest 42 months ago, @truth_tesla's deep dives that bolstered my confidence, @TeslaPodcast kept me regularly informed. TY to @Tesla employees & @elonmusk for executing. The journey just started, HODL ❤️? pic.twitter.com/9jCEFgzcDv