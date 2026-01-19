Cord transportat cu elicopterul de la București la Târgu Mureș

Organul salvator a venit de la un donator din Capitală, un tânăr cu 3 ani mai mare decât beneficiarul. ,,O echipă de medici din Târgu Mureș sub coordonarea dr. Al Hussein Hussam, s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București pentru a preleva inima unui pacient donator în vârstă de 22 de ani aflat în moarte cerebrală în urma unui accident rutier.

Echipa s-a deplasat la București ieri cu un elicopter BlackHawk aflat în dotarea IGSU si s-a întors la Târgu Mureș în cursul serii cu același aparat pilotat de comandantul Traian Cârstoiu, în condiții meteo deosebit de dificile, aterizând în jurul orei 21.00”, a declarat pentru Libertatea prof. univ. dr. Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Institutului Inimii din Târgu Mureș.

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ 5 ore și s-a încheiat cu succes azi noapte. Pentru tânărul cu o nouă inimă urmează o perioadă în care va beneficia de îngrijiri specifice posttransplant, în vederea recuperării funcțiilor vitale și adaptării imunologice a organului transplantat. 

,,A fost ca întotdeauna o mobilizare deosebită a întregului colectiv de medici și asistenți medicali pentru a continua performanța medicală la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Este primul transplant cardiac din România în anul 2026 si sperăm primul dintr-o serie pe care o dorim cât mai lungă în contextul scăderii dramatice în ultimii ani a numărului de donatori în România”, a afirmat prof. Suciu.

Primul transplant de inimă din 2026: Un băiat de 19 ani din Târgu Mureș a primit inima altui tânăr din București
Horațiu Suciu, chirurg cardiovascular. Foto: arhiva personală

În așteptare pentru o inimă salvatoare mai sunt 34 de pacienți cu indicație imediată și alți 260 pe lista de monitorizare cu cardiomiopatie dilatativă și insuficiență cardiacă încă în stadiu compensat medicamentos, dar cu evolutie probabilă spre agravare

În România, 116 transplanturi de inimă efectuate în zece ani

În perioada 2005-2025 în țara noastră s-au efectuat 116 transplanturi de inimă, din care 9 la copii, potrivit datelor Agenției Naționale de Transplant (ANT). În 2016 și în 2023 au fost cele mai multe intervenții de acest fel, respectiv câte 11 transplanturi cardiace. Anul trecut s-au efectuat 6 transplanturi de inimă, din care două la copii.

În momentul de față, potrivit informațiilor furnizate de ANT, sunt 3 unități sanitare acreditate pentru transplant de cord: Spitalul Clinic de Urgență București, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureș și Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iaşi.

Primul transplant de inimă din 2026: Un băiat de 19 ani din Târgu Mureș a primit inima altui tânăr din București
Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Târgu Mureș. Foto: arhiva personală

Însă fără gestul extraordinar al familiilor donatorilor care își exprimă acordul pentru donarea de organe, nu ar fi posibile astfel de intervenții salvatoare de vieți.  

,,Transmitem un cuvânt de mângâiere către familia îndoliată și respect pentru dificila decizia de a dona pentru a salva o viață”, a spus prof. dr. Horațiu Suciu, care îi îndeamnă pe români să discute în familie despre donarea de organe.

„Fiți pregătiți să spuneți Da vieții, atunci când vi se pare că totul s-a sfârșit. Pentru că, uneori, ceea ce moare într-un om, salvează în altul. Inima nu moare. Doar învață să bată altfel”, spunea reputatul profesor, anul trecut când detalia povestea emoționantă a două vieți salvate în doar 72 de ore, la Târgu Mureș: „Când inima tace, ascultăm noi.

De 1 decembrie 2025, mesajul ANT pentru români era de mulțumire: „În numele tuturor celor care au primit o nouă șansă, transmitem recunoștință familiilor care au ales viața în momente grele, precum și echipelor medicale implicate în prelevare și transplant”, pentru cele aproape 300 de transplanturi au fost realizate în România, în 2025: „Compasiunea, solidaritatea și puterea de a dărui ne definesc ca națiune”

În 2025 au fost 91 de donatori de organe și țesuturi în România, fiind cel mai bun an din 2016 încoace în ceea ce privește numărul donatorilor în moarte cerebrală.

Acte necesare pentru schimbare permis auto în 2026. Cum plătești taxa pentru permis auto și cum faci programare online
Știri România 12:40
Acte necesare pentru schimbare permis auto în 2026. Cum plătești taxa pentru permis auto și cum faci programare online
Mii de oameni rămân fără căldură sau apă caldă în București, luni, până la ora 23:00. Care sunt zonele afectate
Știri România 12:30
Mii de oameni rămân fără căldură sau apă caldă în București, luni, până la ora 23:00. Care sunt zonele afectate
Dorian Popa, cu nasul bandajat și înconjurat de bodyguarzi, la proces. Ce s-a întâmplat cu artistul
Stiri Mondene 12:34
Dorian Popa, cu nasul bandajat și înconjurat de bodyguarzi, la proces. Ce s-a întâmplat cu artistul
Declarația făcută de Mihai Morar la Radio ZU, despre Cătălin Măruță. „O să fie colegul nostru aici". Cum a reacționat un ascultător!
Stiri Mondene 11:40
Declarația făcută de Mihai Morar la Radio ZU, despre Cătălin Măruță. „O să fie colegul nostru aici”. Cum a reacționat un ascultător!
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»"
Politică 00:09
Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos: „Mesajul e «nu umblu teleleu prin lume»”
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
