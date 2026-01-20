Dorința de a arăta succesul

Timp de decenii, muncitorii din Serbia au mers la muncă, în Germania, în căutarea stabilității și a perspectivelor pe care nu le puteau găsi acasă.

Poveștile lor sunt, prin urmare, pline de muncă grea, dar și de dorința de a arăta succesul pe care l-au obținut departe de casă – iar uneori simbolul acestui succes este prima mașină pe care o cumpără.

Tocmai din acest motiv, o postare pe pagina de Facebook „Balcanici în Germania” a stârnit un val de reacții în rândul utilizatorilor. Totul a început cu o întrebare simplă adresată de un bosniac:

„De ce atunci când balcanicii vin în Germania, primul lucru pe care îl fac este să-și cumpere o mașină bună?”.

„Pentru ca «binefăcătorii» să poată să-i critice”.

Întrebarea lui a stârnit o avalanșă de comentarii amuzante, dar și polemici.

„Avem toaletă în curte”

Un utilizator din Serbia a răspuns rapid, scriind sarcastic:

„Îmi permit, așa că asta e. Și l-am cumpărat intenționat cu 135.000 de euro doar pentru ca „trollii” să mă poată critica online și în persoană. Eu și familia mea mâncăm doar pateu și locuim într-o garsonieră de 10 metri pătrați, dar BMW-ul este acolo. Ce-mi place cel mai mult este să-mi enervez vecinii din Serbia când vin acasă, așa că îl parchez în fața grădinii, chiar dacă casa nu are încă fațadă și avem toaletă în curte. Lasă-i să se uite și să moară!”

„O mașină bună în Germania nu este un lux”

„Ăștia ca voi, cei care criticați, să vă roadeți unghiile de invidie! O mașină bună în Germania nu este un lux, ci o necesitate!”, a spus un internaut.

Cineva a spus că nu înțelege astfel de întrebări, deoarece „fiecare trăiește așa cum dorește”.

„Este rușinos să pleci în vacanță și să fii văzut într-o mașină de 1.000 de euro, când locuiești în străinătate. Cineva vine aici pentru a-și îndeplini visul, trăiește de pe o zi pe alta, conduce un Seat Altea de 500 de euro timp de 7 ani și abia mai târziu își cumpără o mașină mai scumpă. La urma urmei, fiecare trăiește așa cum dorește”.

Mai întâi un apartament, apoi o mașină

Un internaut a recunoscut că el nu a procedat astfel.

„Am stat fără mașină timp de 8 luni, până când am găsit primul nostru apartament, și abia după aceea am cumpărat o mașină, odată ce ne-am stabilizat puțin”, a scris el.

„Șeful are o mașină normală”

În final, unul dintre ei a explicat psihologia prestigiului în rândul angajaților și șefilor. „Șeful conduce o mașină obișnuită și poartă un ceas care costă câțiva euro, în timp ce un muncitor care cumpără imediat o mașină de 100.000 de euro și un ceas care valorează câteva mii. Așa se întâmplă cu oamenii care tânjesc după prestigiu”, a concluzionat el.

