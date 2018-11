Prințesa Tessy de Luxemburg a vorbit pentru prima oară despre momentul în care a fost la un pas de a fi agresată sexual.

Prințesa, care este mama a doi copii, a lucrat în urmă cu mai mulți ani în cadrul unei misiuni ONU de menținere a păcii în Kosovo. Un coleg de-ai ei a dat buzna în camera ei și a împins-o pe pat, notează Daily Mail.

Și-a amintit despre momentul în care i-a spart nasul agresorului care ar fi vrut să o violeze.

„Încă nu știu cum am avut putere. A fost pur și simplu un reflex”, a mărturisit Prințesa Tessy de Luxemburg, pentru Daily Mail.

„Într-o seară, m-am dus în camera mea și cineva bătea insistent la ușa mea. Am ținut ușa închisă și am strigat: «Ce este?» În cele din urmă, am deschis ușa deoarece cunoșteam persoana. El m-a împins pe pat. L-am împins și eu imediat. I-am spart nasul”, a povestit fosta soție a Prințului Louis de Luxemburg.