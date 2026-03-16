Mașina prințului Albert von Thurn und Taxis a s-a prăbușit aproximativ 50 de metri într-o prăpastie, iar prințul a fost scos cu dificultate din epava complet distrusă. Acesta a declarat ulterior că a avut „șapte îngeri păzitori”.

Albert von Thurn și copilotul său, Jara Hain, participau la competiție la volanul unui vehicul Škoda Fabia RS Rally2 și se aflau pe locul 3 după primele 3 etape ale cursei. Incidentul dramatic a avut loc pe a patra probă specială, pe o șosea panoramică din Pössnitz.

Organizatorii au confirmat că mașina a pierdut controlul și a căzut într-o râpă de 50 de metri. „O mare macara a fost chemată pentru a recupera vehiculul și echipajul” au declarat oficialii cursei.

În urma impactului, prințul a suferit răni grave în zona lombară, iar copilotul său a acuzat dureri de spate. Ambii au fost transportați la spitale din Graz și Wagna pentru îngrijiri medicale de urgență.

Potrivit unui purtător de cuvânt al organizatorilor, structura de protecție din interiorul mașinii a jucat un rol crucial în prevenirea unor răni și mai grave.

Mama lui Albert, Gloria von Thurn und Taxis, 66 de ani, a declarat, pentru Mediengruppe Bayern, că „Albert trebuie să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru că nu va avea nevoie de o operație”.

După ce a primit îngrijiri medicale și a fost supus investigațiilor, prințul a fost externat și se află acum în afara oricărui pericol.

Copilotul său, Jara Hain, a transmis un mesaj pe Instagram din spital, asigurându-și urmăritorii că „ne merge bine, având în vedere circumstanțele”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Albert von Thurn und Taxis nu este străin de întrecerile de mare viteză. În 2010, el a devenit campion în competiția ADAC GT Masters, demonstrându-și abilitățile de pilot de curse.

Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel, al 12-lea prinț de Thurn și Taxis, este prinț german, aflat pe lista celor mai tineri miliardari din lume. A apărut prima dată pe această lista la vârsta de 8 ani. Mama sa, prințesa Gloria, a fost o figură populară în media în anii 1980 și a păstrat averea lui până când Albert a fost suficient de mare pentru a o moșteni. Albert are două surori mai mari, prințesa Maria Theresia și prințesa Elisabeta.

Albert von Thurn und Taxis este cel mai mic copil al lui Johannes și Gloria von Thurn und Taxis, născută contesa von Schönburg-Glauchau.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE